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Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Sağlık kurallarını sil baştan değiştirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Sağlık kurallarını sil baştan değiştirdi

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun ezber bozan bu açıklaması, bugüne kadar doğru bildiğiniz tüm sağlık kurallarını sil baştan değiştirecek...

#1
Foto - Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Sağlık kurallarını sil baştan değiştirdi

Bir dönem ekonominin yıldızı geride kaldı diyen Osman Müftüoğlu, Joyconomy kavramına dikkat çekti. Müftüoğlu'na göre mutluluk, neşe, sosyal bağlar ve aidiyet duygusu üzerine kurulu bir ekonomi.

#2
Foto - Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Sağlık kurallarını sil baştan değiştirdi

Paylaşılan görselde de vurgulandığı gibi wellness dünyasında önemli bir paradigma değişimi yaşanıyor. İnsanlar artık sağlığı sadece kendi başlarına spor yaparak, diyet uygulayarak ya da takviye kullanarak aramıyor. Sağlık giderek daha fazla bir "birlikte yaşanan deneyim" haline geliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar kronik yalnızlığın kalp hastalıkları, depresyon, demans ve erken ölüm riskini anlamlı şekilde artırdığını gösterdi. Bazı araştırmalar yalnızlığın sağlık üzerindeki etkisinin günde 10-15 sigara içmeye yakın olabileceğini öne sürüyor.

#3
Foto - Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Sağlık kurallarını sil baştan değiştirdi

Bu nedenle yeni wellness akımları şu ortak noktada buluşuyor: ● Koşu kulüpleri. ● Dans grupları. ● Nefes çalışmaları. ● Topluluk etkinlikleri. ● Gönüllülük faaliyetleri ● Alkolsüz sosyal buluşmalar. Amaç sadece eğlenmek değil; sosyal bağları güçlendirmek. 2024 tarihli BMJ analizinde, depresyon tedavisinde farklı fiziksel aktiviteler karşılaştırıldı. Özellikle dansın depresyon belirtilerini azaltmada oldukça güçlü sonuçlar verdiği bildirildi. Bunun nedeni sadece hareket etmek değil; müzik, ritim, sosyalleşme ve aidiyet duygusunun aynı anda devreye girmesi olabilir.

#4
Foto - Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Sağlık kurallarını sil baştan değiştirdi

LONGEVITY! Uzun yaşam artık sadece: ● Daha düşük şeker. ● Daha düşük kolesterol. ● Daha iyi tansiyon. demek değil. Yeni denklem şunu söylüyor: Healthspan = Biyoloji + Psikoloji + Sosyal Bağlar Başka bir ifadeyle; Kaslarınızı spor salonunda güçlendirebilirsiniz. Kalbinizi yürüyüşle koruyabilirsiniz. Ama beyninizi ve ruhunuzu çoğu zaman başka insanlarla birlikte iyileştirirsiniz. Geleceğin wellness merkezlerinde yalnızca laboratuvarlar, MR cihazları veya biyolojik yaş testleri olmayacak. Koşu kulüpleri, dans etkinlikleri, sohbet grupları, gönüllülük projeleri ve sosyal bağlantı alanları da olacak.

#5
Foto - Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Sağlık kurallarını sil baştan değiştirdi

Çünkü longevity biliminin yeni keşiflerinden biri şu: Ömrü sadece ilaçlar değil, insanlar da uzatıyor. Belki de önümüzdeki yılların en değerli "takviyesi" bir vitamin değil, güçlü bir dostluk olacak.

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