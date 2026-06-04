Dünya Kupası ev sahibi Meksika'da her 6 ücretsiz wi-fi ağından biri güvensiz!

Kaspersky'nin Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) uzmanları, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Meksika'nın üç büyük şehrinde 84 binden fazla ücretsiz Wi-Fi ağ sinyalini mercek altına aldı. Mexico City, Guadalajara ve Monterrey şehirlerini kapsayan inceleme, ağların %17'sinin zayıf şifrelemeye sahip olduğunu veya hiç şifrelenmediğini; bu durumun kullanıcıları kişisel veri ve bankacılık bilgileri hırsızlığı riskiyle karşı karşıya bıraktığını ortaya koydu. Analiz edilen ağların yalnızca %2.9'unun en güncel güvenlik protokolü olan WPA3'ü kullandığı tespit edildi.

HER 6 AÇIK ERİŞİM NOKTASINDAN BİRİ (%17) GÜVENSİZ

11 Haziran'da başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'nın bir bölümüne Meksika ev sahipliği yapacak ve turnuva süresince ülkeye binlerce turistin akın etmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Kaspersky GReAT araştırmacıları, ziyaretçilerin bu şehirlerde karşılaşabileceği halka açık Wi-Fi ağlarını haritalandırarak kapsamlı bir güvenlik denetimi yürüttü. Araştırmacılar, üç ev sahibi şehirdeki popüler lokasyonlarda 69.473 halka açık Wi-Fi erişim noktasını ve 84.588 sinyal kaydını analiz etti. Çalışma, her 6 açık erişim noktasından birinin (%17) güvensiz olduğunu gösterdi. Bu oran Mexico City'de %16,5, Guadalajara'da %18,5 ve Monterrey'de %17,2 olarak kayıtlara geçti. Bu tür ağlar; kullanıcıları veri trafiğinin pasif olarak izlenmesi, yetkisiz izleme ve dinleme faaliyetleri, sahte erişim noktası (rogue access point) saldırıları ve kimlik bilgisi toplama saldırıları gibi tehditlere açık hale getiriyor.

GÜVENLİ AĞLARIN YÜZDE 53,7’SİNDE KORUMALI KURULUM AÇIK

Diğer yandan, "güvenli" olarak sınıflandırılan (WPA2/WPA3 kullanan) ağların neredeyse yarısının (%45) WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) özelliğini açık bıraktığı belirlendi. Bu açık; Mexico City'deki ağların %53.7'sinde, Guadalajara'da %50.9'unda ve Monterrey'de %47.5'inde görüldü. WPS'in modası geçmiş ve kolayca manipüle edilebilen bir protokol olması nedeniyle, bu özelliği çevreye yayınlamaya devam eden ağlar yetkisiz erişimlere ve WPS tabanlı saldırılara karşı savunmasız kalıyor. Sonuç olarak bu ağlara bağlanan kullanıcılar; ağ trafiğinin izlenmesi, hassas verilerin sızdırılması, oturum çalma (session hijacking) ve aynı ağdaki kötü niyetli faaliyetler nedeniyle cihazın ele geçirilmesi gibi ciddi risklerle karşı karşıya kalabiliyor.

“TURİST YOĞUNLUĞU SİBER SUÇLULAR İÇİN HER ZAMAN BİR NUMARALI HEDEF”

Kaspersky GReAT Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maria Isabel Manjarrez, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Gezginlerin uçak modunu kapattıktan sonra ilk yaptığı şeylerden biri internete bağlanacak bir yer aramaktır. Navigasyon, ulaşım, ödemeler, iletişim ve sosyal medya kullanımı için artık çevrimiçi kalmak hayati bir ihtiyaç. Ancak bu kolaylık, çoğunlukla güvenlikten ödün verilerek sağlanıyor. Araştırmamız, Meksika'nın büyük şehirlerindeki kablosuz ağların %83'ünün güvenli göründüğünü, ancak birçoğunun modern şifreleme standartlarına rağmen geçmişten kalan bazı 'kullanıcı kolaylığı' özelliklerini açık bıraktığını gösteriyor. Seyahat edenler, halka açık Wi-Fi ağlarının ve bunların arkasındaki açıkların, özellikle turist yoğunluğunun tavan yaptığı dönemlerde siber suçlular için her zaman bir numaralı hedef olduğunu unutmamalıdır."

AÇIK Wİ-Fİ AĞLARINDA VERİLER HER TÜRLÜ TEHDİDE MARUZ KALIYOR

Açık Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında, veriler her türlü siber tehdide karşı savunmasız kalıyor. Güvenlik uzmanları, cihaz ile internet arasında güvenli bir tünel oluşturarak tüm veri trafiğini şifreleyen ve kullanıcının IP adresini gizleyen VPN çözümlerinin kullanılmasını öneriyor. Kaspersky VPN gibi çözümler, güvenli olmayan ağlarda dahi kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlar, kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına şu tavsiyelerde bulunuyor:

• Hassas işlemlerden kaçının: Halka açık Wi-Fi ağlarına bağlıyken bankacılık uygulamalarına veya kritik hesaplarınıza giriş yapmaktan kaçının.

• Ağı doğrulayın: Bağlanacağınız ağın adını ve meşruiyetini, hizmeti sunan işletmeden (otel, kafe vb.) teyit edin.

• VPN kullanın: Verilerinizi korumak için güvenilir bir VPN çözümü tercih edin.

• Güvenlik duvarını aktif edin: Yetkisiz erişimleri engellemek için cihazınızın güvenlik duvarının (firewall) açık olduğundan emin olun.

• Güçlü parolalar seçin: Her zaman güçlü ve benzersiz parolalar kullanın; ek bir güvenlik katmanı olarak iki aşamalı doğrulamayı (2FA) mutlaka etkinleştirin.

• Hassas verileri güvenli yönetin: Parolalarınızı veya kurtarma kodlarınızı cihazınızın fotoğraf galerisinde ya da standart not defteri uygulamalarında saklamayın; bunun yerine Kaspersky Password Manager gibi güvenilir bir şifre yöneticisi kullanın.

• Siber güvenlik yazılımı edinin: Cihazınıza virüs bulaşmasını önlemek ve düzenli taramalar yapmak için Kaspersky Premium gibi kapsamlı bir güvenlik yazılımı kullanın.

• Yazılımları güncel tutun: En yeni tehditlere karşı korunmak için işletim sisteminizi, uygulamalarınızı ve antivirüs yazılımınızı düzenli olarak güncelleyin.

• Dosya paylaşımını kapatın: Cihazınıza dışarıdan gelebilecek yetkisiz erişimleri engellemek için dosya paylaşımı özelliklerini ve AirDrop'u kapatın.

• eSIM alternatifini değerlendirin: Halka açık Wi-Fi ağlarına bağımlı kalmamak adına, seyahate çıkmadan önce Kaspersky eSIM Store üzerinden bir eSIM satın alarak yurt dışında kesintisiz ve güvenli bir internet bağlantısı sağlayın.