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Dünya Öğrencilerden Afrika’ya Büyük Yardım!
Dünya

Öğrencilerden Afrika’ya Büyük Yardım!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Öğrencilerden Afrika’ya Büyük Yardım!

“İstanbul Çekmeköy‘deki Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu tarafından, ‘Afrikalı Kardeşine Umut Ol’ iyilik seferberliği kapsamında toplanan bağışlar; okulun müdür yardımcısı Enver Günaydın ile öğretmenlerden Savaş Arslan tarafından Kamerun‘un Garoua ve Maroua şehirlerinde ihtiyaç sahibi yetim çocuklara, öğrencilere ve ailelere İslami usullere uygun şekilde ulaştırıldı.”

“İstanbul Çekmeköy‘deki Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu tarafından, ‘Afrikalı Kardeşine Umut Ol’ iyilik seferberliği kapsamında toplanan bağışlar; okulun müdür yardımcısı Enver Günaydın ile öğretmenlerden Savaş Arslan tarafından Kamerun‘un Garoua ve Maroua şehirlerinde ihtiyaç sahibi yetim çocuklara, öğrencilere ve ailelere İslami usullere uygun şekilde ulaştırıldı.”

Dağıtımı yapılan tişörtlerde ki Fransızca; “Türkler, karşılık beklemeden yardım yapan insanlardır” yazısı dikkat çekti.

 

İyilik Öğretmeni Savaş Arslan, “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe erişemezsiniz. Küçük büyük her ne verirseniz, Allah onu kesinlikle bilir. (Âl-i İmrân / 92.) ayeti ışığında, öğrencilerimizin, velilerimizin, hayırseverlerin büyük küçük demeden, yaptıkları bağışları Afrika Kıtası’nda ki mazlum kardeşlerimize ulaştırdığımız için Rabbimize hamd ediyoruz” dedi.

Okul Müdürü Kahraman Selçuk yaptığı açıklamada, “Duyarlı öğrencilerimizin, velilerimizin, hayır severlerimizin destekleriyle, Afrikalı kardeşlerimize yardım eli uzattığımız için çok mutluyuz. Bizim amacımız; dünyaya, topluma duyarlı bilinçli insanlar yetiştirmektir. Bu şekilde iyilik organizasyonları yaparak, duyarlı bir toplumun inşasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesile ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

 

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