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Ekonomi Rusya hücuma geçecek Savaş kararı aldı
Ekonomi

Rusya hücuma geçecek Savaş kararı aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya hücuma geçecek Savaş kararı aldı

ABD ve AB’den Rusya’ya karşı uyguladıkları yaptırımlar konusunda karar verildi. Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin "Yaptırımlara karşı savunma ve hücum arasındaki denge artık daha fazla hücum yönüne kayacak." dedi.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, yaptırım politikalarının değişmesini beklemediklerini belirterek, "Yaptırımlara karşı savunma ve hücum arasındaki denge artık daha fazla hücum yönüne kayacak." dedi.

Oreşkin, Rusya'da devam eden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen oturumda konuştu. 

Dünya ekonomisinin değişim sürecinden geçtiğine işaret eden Oreşkin, "Bu nedenle yaptırımlar konusunda bir şeylerin değişmesini veya geri dönmesini beklememek gerekiyor. Geri dönmeyecek ve değişmeyecek." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yaptırımlara yalnızca tepki veren bir yaklaşımı geride bırakması gerektiğini söyleyen Oreşkin, "Rusya, yaptırımlar konusunda büyük ölçüde savunma modelinden uzaklaştı." diye konuştu.

Oreşkin, Rusya'nın 2022-2023 yıllarında yaptırımlar konusunda "tamamen savunmacı" bir modeli benimsediğine işaret eden Oreşkin, ülkesinin daha dengeli bir modele geçtiğini ve bu sürecin hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Rusya'nın diğer ülkelerin piyasalarında daha aktif hareket etmesi gerektiğini belirten Oreşkin, "Yaptırımlara karşı savunma ve hücum arasındaki denge artık daha fazla hücum yönüne kayacak." dedi.

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