Bu haberimiz De Souza'ya gelsin!
Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü maçında bir meczup tarafından saldırıya uğrayan ve haklı olarak eleştirilerde bulunan Beşiktaş'ın kaptanı Josef De Souza, kameraların karşısına geçerek, "Güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" açıklamasıyla Türkiye'yi suçlamıştı. Biz de kendisine memleketi Brezilya'da oynanan bir maçtan enstantane sunuyoruz...
Brezilya Ligi'nin iki dev takımı Flamengo ve Fluminense karşı karşıya geldi. Maçta kartlar havada uçuşurken başrolde eski Galatasaraylı Felipe Melo vardı. Karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna dahil olan Melo, bir pozisyonda rakipleriyle kavga etmeye başladı. 4 dakikada 4 kırmızı kartın çıktığı mücadelede hakem Melo'ya kırmızı kart vermeyi unuttu.
Flamengo - Fluminense maçı savaş alanına döndü. Karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna dahil olan Melo, bir pozisyonda rakip futbolcularla tartıştı ve ortalık bir anda karıştı.
4 DAKİKADA 4 KIRMIZI KART
Maçın hakemi yaşanan tartışmadan sonra 4 oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Fakat tartışmayı başlatan ve oyuncuyu iterek yere düşüren Melo kırmızı kart görmedi. Melo'ya kırmızı kart vermeyi unutan maçın hakemi büyük bir skandala imza attı. Karşılaşma sonrasında Brezilya basını bu skandalı manşetlere taşıdı.
JOSEF TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIŞTI
Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, maçın bitiş düdüğü sonrası yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti. Bir taraftar Beşiktaşlı Cenk Tosun'a uçan tekme atarken, Josef de Souza kırmızı kart gördü.
Bir Ankaragücü taraftarı, maçın bitmesinin ardından Cenk Tosun ve Salih Uçan'a saldırdı, Josef de Souza ise tekme atan kişiyi yakaladı ve bölgeden uzaklaştırdı.
Maçın hakemi Mete Kalkavan, Josef de Souza'ya taraftara müdahale etmesi sebebiyle kırmızı kart gösterdi.
Bu olay sonrası kameraların karşısına geçen Beşiktaş'ın kaptanı, kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam diyerek Türkiye'yi suçlamıştı.
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