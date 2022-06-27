Bu haberi Özgür Özel'in gözüne sokun! Şanlıurfa'dan müthiş haber

Recep Yeşil İstanbul

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Yaz Kur'an Kursları kapsamında, peygamberler şehri Şanlıurfa'daki 2 bin 113 cami ve 750 Kur'an kursunda eğitimler başladı.

Fatma Koç Camisi'ndeki Kur'an kursunu ziyaret eden İl Müftüsü Ramazan Tolan, buradaki öğrencilerle sohbet ederek, onlara tavsiyelerde bulundu.

Tolan, gazetecilere, 9 hafta sürecek yaz Kur'an kurslarının hayırlı olmasını dileyerek, "Biz çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim okumayı, dini bilgileri, Peygamber efendimizin hayatını ve güzel ahlakını çocuklarımıza hem öğreteceğiz hem de yaşamalarına örnek olacağız." dedi.

Kentteki Kur'an kurslarında 3 bin 100 hocanın görev yapacağını aktaran Tolan, ailelerden çocuklarını kendilerine en yakın camiye göndermelerini istedi.

Tolan, çocukların milli ve manevi değerlerle büyümeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin altını çizerek, "Geçen yıl pandemi olmasına rağmen, Şanlıurfa'mızdaki yaz kurslarında 55 bin 500 öğrencimiz vardı, inşallah bu sene 100 bin öğrenciye ulaşma hedefindeyiz. Bu konuda halkımızın bize yardımcı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Çocukların Kur'an kurslarında yapılacak etkinliklerle de dolu dolu zaman geçireceklerini dile getiren Tolan, yaz tatiline çıkan ailelerinde gittikleri yerdeki Kur'an kurslarına çocuklarını gönderebileceklerini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini iddia etmişti.

Kur'an Kursu için "Ortaçağ zihniyeti" dedi

Haddini ve boyunu aşan “Ortaçağ zihniyeti”nin son ürünü Özgür Özel'in rezil sözleri şu şekilde:

"Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."