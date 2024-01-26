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Yerel Bu haberi okumadan yola çıkmayın! Bölgede kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
Yerel

Bu haberi okumadan yola çıkmayın! Bölgede kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 23:04:00 - 2024-01-26 23:06:22

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Bolu’da akşam saatlerinde kar yağışı etkisi artırdı. Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar nedeniyle yolun kapanmaması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerde kar yağışının bölgede 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinde Ankara istikametine gidecek olan ağır taşıtlara geçiş kapatıldı.

Kaynaşlı ilçesinden sürücüler Anadolu Otoyolu’na yönlendiriliyor. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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