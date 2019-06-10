Bu haberi okuduktan sonra her gün yaban mersini yemek isteyeceksiniz?

Yaban mersini bir diğer adıyla ayı üzümü sağlık açısından son derece faydalı bir meyvedir. Yapılan son çalışmalar her gün bir avuç kadar yaban mersini tüketenlerin birçok hastalığın etkisinden kurtulduğunu ortaya koymuştur.

Vitamin deposu

Yaban mersini su oranı yüksek bir meyvedir. C vitamini ve lif yönünden zengin olan yaban mersininin kalorisi ise düşüktür.

Antioksidan zengini

Yaban mersini bildiğiniz tüm sebze ve meyvelerden antioksidan bakımından çok daha zengindir.

Yaşlanma karşıtı

Antioksidan yönünden son derece zengin olan yaban mersini cildin yaşlanma hızını yavaşlatır. Düzenli ve ölçülü tüketiminde yaban mersini yıllara meydan okumanıza yardım eder.

Anti-kanser ürünü

Yapılan çalışmalar yaban mersininin birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu ispatlamıştır.

Kalp dostu

Yaban mersini kalp sağlığı için son derece faydalıdır.

Kolesterolü düşürür

Yaban mersini düzenli tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürür.

Hafızayı güçlendirir

Yapılan bir araştırmaya göre 12 hafta boyunca düzenli olarak bir gruba yaban mersini suyu verilmiştir. 12 haftanın sonunda söz konusu deneklerin hafızalarında önemli bir değişim gözlenmiştir.

Tazesi mi kurusu mu tüketilmeli?

Yaban mersininin taze olarak bulmak bazen son derece zor olabiliyor. Bu lezzetli meyvenin kurusunu da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ancak ölçülü olmak kaydıyla. Unutmayın her şeyin azı karar çoğu zarar.

Hamileler yaban mersini tüketebilir mi?

Yaban mersini önemli bir folik asit kaynağıdır. Folik asit ise hem anne adayı hem de bebek için son derece kıymetlidir. Bu nedenle hamileler günlük beslenmelerine mutlaka yaban mersinini eklemeliler.

Bebekler yaban mersini ile ne zaman tanışmalı?

Uzmanlar bebeklerin 9. aylarından itibariyle yaban mersini ile tanışabileceklerini belirtiyor. Özellikle yürümeye başlayan bebekler için yaban mersininin çok kıymetli olduğu vurgulanıyor. Bebeğinize bu lezzetli meyveyi vermeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

Yaban mersini nasıl tüketilir?

Yaban mersinini yoğurdunuza ekleyebileceğiniz gibi bu lezzetli meyve ile kek ve kurabiye de hazırlayabilirsiniz.

Yaban mersinli puding tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı hindistan cevizi sütü

1 su bardağı yaban mersini

Yarım çay kaşığı vanilya şurubu

Çeyrek su bardağı chia tohumu

2 çay kaşığı bal

Üzeri için;

Yaban mersini

Taze nane

Chia tohumu hariç tüm malzemeleri rondoya alın ve pürüzsüz bir kıvam oluşturana kadar makineyi çalıştırın.

Karışımı bir kaseye alın ve chia tohumlarını ilave edin.

Chia tohumları güzelce karıştırıldıktan sonra pudingi servis kaselerine alın.

Pudinglerin üzerlerini streç film ya da kapakla kapatın.

Hazırladığınız tatlıyı buzdolabında en az 8 saat bekletin.

Servis aşamasında tatlınızı yaban mersini ve taze nane yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.