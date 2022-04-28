Bu haberi ne candaş, ne yandaş, ne fondaş, ne kandaş hiçbir yerde bu ayrıntıları ile okumadınız!

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Ya iflas eden şirket sayısını verip, eski ile dönemsel kıyaslayıp, "Battık" derler, ya kapanan şirket sayısını verip, "açık şirket kalmadı" derler.

İşte kapananı ile açılanı ile şirket sayısı..

İşte yabancı sermaye nasıl akıyor, yerli sermaye kaç, hepsi bu rakamlarda.

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri – Mart 2022

2022’nin ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre (Ocak-Şubat-Mart) %1,2 arttı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre (Mart) %2,8 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %13,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %10,5 kurulan kooperatif sayısı %24,5 artmıştır.

Mart 2022’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Mart 2022’de kurulan toplam 11.361 şirket ve kooperatifin %85,7’si limited şirket, %12,8’i anonim şirket, %1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %40,8’i İstanbul, %9,3’ü Ankara, %5,8’i İzmir’de kurulmuştur. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir. Mart 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %18,6 oranında arttı.

2022 yılında toplam 32.874 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 28.375 limited şirket, toplam sermayenin %77,2’sini, 4.057 anonim şirket ise %21,7’sini oluşturmaktadır. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre %18,6 oranında artmıştır.

2022 Mart Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Mart 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.811’i ticaret, 1.794’ü imalat ve 1.121’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 928 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Mart 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.811’i ticaret, 1.794’ü imalat ve 1.121’i inşaat sektöründe kurulmuştur. Mart 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 928’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 496’sı inşaat, 276’sı imalat sektöründedir.

Mart 2022’de kurulan 173 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

Mart 2022’de kurulan 173 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifi 53’ü İşletme Kooperatifi, 29’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Mart 2022’de 1.742 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Mart 2022’de kurulan 1.742 yabancı ortak sermayeli şirketin 941’i Türkiye, 117’si İran, 64’ü Rusya Federasyonu ortaklı olarak kurulmuştur.

Kurulan 1.742 yabancı ortak sermayeli şirketin 165’i anonim, 1.577’si limited şirkettir. 2022 yılında kurulan şirketlerin 652’si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 255’i Gayrimenkul acenteleri ve 219’u İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 78,3’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.