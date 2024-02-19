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Gündem Bu haberi CHP yandaşı basında bulamazsınız! 1 kişinin öldüğü İBB faciasında yeni görüntüler
Gündem

Bu haberi CHP yandaşı basında bulamazsınız! 1 kişinin öldüğü İBB faciasında yeni görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-02-19 15:48:00 - 2024-02-19 15:50:01

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresinde İBB'nin beceriksizliği nedeniyle Beşiktaş Kuruçeşme Sahili’nde yaşanan facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçiler çalıştığı esnada onlarca tonluk kepçenin çıktığı iskelenin çöktüğü, iki işçinin denize düştüğü ve kepçenin ağzının suya daldırıp işçileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Beşiktaş Kuruçeşme Sahili’nde geçtiğimiz Salı günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olan ve eskiden İSPARK olarak kullanılan alanda “Kıyı Yapısı Güçlendirme İnşaatı” çerçevesinde işçiler, çakılan fore kazıklarda kaynak çalışmasına başlamıştı. Kaynak yapıldığı esnada çalışma yapan onlarca tonluk kepçe, işçilerin bulunduğu toprağın üstüne çıkmıştı. O esnada sahildeki iskele çökünce, göçen toprağın üstündeki 2 işçi denize düşmüştü.

Fore kazığa kaynak çalışması yaparken boğazda boğulmuştu

Olayın ardından panik yaşayan işçilerden Mehmet Şükrü, iş arkadaşları tarafından denizden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası işçi Kenan İpek ise boğularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine karadan ve denizden polis ekipleri, sahil güvenlik ekipleri ve AFAD ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Kenan İpek’in cansız bedenini denizden bota alarak sahile çıkartmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında Kenan İpek’in cenazesi, cumhuriyet savcısının talimatıyla morga kaldırılmıştı. Yaşananlar ise kameralara yansımıştı.

Vefat eden işçi Kenan İpek

Toprak kepçenin ağırlığıyla göçmüş

Yaşanan feci olayın ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçiler çalıştığı esnada onlarca tonluk kepçenin çıktığı toprağın göçtüğü, iki işçinin denize düştüğü ve kepçenin ağzının suya daldırıp işçileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Öte yandan evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kenan İpek’in cenazesi, olayın ertesi günü memleketi Konya’da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.
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