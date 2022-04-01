Bu haberi alıp Recep İvedik’in suratına yapıştırın! Popçu parçası tecavüzcü çıktı

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Yeni Asır'ın haberine göre, "Magazin dünyası" diye tabir edilen "kokuşmuş mahallenin" pohpohlayarak "popçu" adı altında piyasaya sürdüğü Kurtuluş Kuş, tecavüz haberleriyle gündeme geldi.

Kurtuluş Kuş hakkında suç duyurusunda bulunan B.Ö. psikolojik tedavi görürken, kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran Kuş’un daveti üzerine Aydın'a gittiği ifade edildi. 21 yaşındaki genç kız, Kuş’un alkollü olmasından yararlanarak kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

"Ağlama, hadi git" demiş

İfadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenilen Kurtuluş Kuş'un hayatını kararttığını belirten B.Ö. "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi. Tecavüzün ardından Kuş’un "Sonra belki evleniriz. Ağlama, hadi git" dediğini anlatan genç kız, "Babamın başı belaya girmesin diye anlatmayacaktım ama durgunluğumdan şüphelenince anlatmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı.

"Asla peşini bırakmayacağız"

Genç kızın avukatı Fatih Seyfikli ise ellerinde her türlü rapor ve ifadelerin olduğunu belirterek, "Kendisine sanatçı diyen Kurtuluş Kuş'un hukuk çerçevesi içinde asla peşini bırakmayacağız. 21 yaşındaki bir genç kızın hayallerini çalmanın bedelini ödeyecek" dedi.

Mide bulandıran rezillk “Sanatla uğraşan insandan zarar gelmez” iddiasında bulunan sözde 'komedyen' Şahan Gökbakar'ı akıllara getirdi.

“Komedyenlik” ve “sanat” adına bu ülkeye ihanet eden, terör örgütlerinin katliamlarına sessiz kalıp da Türkiye’nin ihanet şebekesine müdahalesine ‘kalkan’ olan ve her türlü ahlaksızlığı mübah görerek topluma empoze etmeye çalışan sözde sanatçıları görmemezlikten gelen Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Çocuklarınızı sanatın herhangi bir dalına mutlaka yönlendirin. Sanatla uğraşan insandan zarar gelmez…” iddiasında bulunmuştu.

"Bu haberi alıp Recep İvedik’in suratına yapıştırın!"

Kurtuluş Kuş'un mide bulandıran haberi sonrası vatandaşlar, "Bu haberi alıp Recep İvedik’in suratına yapıştırın!" yorumunda bulundu.