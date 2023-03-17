Bu haberi alan Temel Karamollaoğlu başını duvarlara vuracak! Bu gerçekten doğru mu?

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 oy alacağını iddia eden Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na kötü haberi verdi.

"Temel Bey farkında değil ama Saadet tabanı Kılıçdaroğlu’nun adaylığını satın almadı. Partiden ciddi kopuşlar var" diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Muhalefet blokunda ciddi bir yüzde 60 takıntısı var.

Sosyal medya oylamalarına, partili anketçilerin araştırmalarına göre Kılıçdaroğlu seçimi yüzde 60’la alacak!

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Bu hayali neden satıyorlar?

1- Henüz Kılıçdaroğlu’nun adaylığını satın almamış muhalif tabanı Kemal Bey’e ısındırmak için.

2- Seçimi kaybettiklerinde “Sandıkta hile var” yalanına sarılmak ve seçimin meşruiyetine gölge düşürmek maksadıyla.

Yüzde 60 hayalini son dolaşıma sokan isim Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oldu!

Temel Bey farkında değil ama Saadet tabanı Kılıçdaroğlu’nun adaylığını satın almadı. Partiden ciddi kopuşlar var.

İlyas Tongüç. MGV ve Anadolu Gençlik Derneği eski başkanı. Eski GİK üyesi.

Abdullah Serim. Saadet’in eski İstanbul İl Başkanı.

Selman Esmerer. Eski GİK üyesi. Parti tabanında ağırlığı olan bir isim.

Mustafa Köylü. Cansuyu Derneği Başkanı.

Kasım Sezen. Sağlık-Der Genel Başkanı.

MİLKO kuruluşları, Haymana Muhtırası’na imza atan 50 üst düzey Saadetli.

Bütün bu isimler ve diğerleri… Saadet Partisi tabanı “Mücahid Kılıçdaroğlu” sloganıyla kendilerine dayatılan CHP liderine tepkili. Saadet’in oyu en iyimser anketlerde bile yüzde 0.4’lerde çıkıyor. Temel Bey bunun sebebini hiç düşündü mü acaba? Recep Tayyip Erdoğan dururken bu taban kolay kolay Kılıçdaroğlu’na oy vermez.

Not: Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi de büyük bir ihtimalle Erdoğan’a destek kararı alacak.

Erbakan ile özdeşleşen o sloganı Kılıçdaroğlu’na yakıştırmayacaktınız Temel Bey.

Sonra ortaya böyle yan etkiler çıkması kaçınılmaz oluyor."