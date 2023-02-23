Bu haber o takımı bitirir! Galatasaray'ı ise uçurur... Flaş teklif!

Sezon başında Mertens, Icardi, Toreira, Oliveira gibi dünya futbolunda kariyerini başarılarla taçlandırmış yıldızları kadrosuna katan Galatasaray yönetimi, transferde yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılı kulübün radarında yer alan dünyaca ünlü yıldızla ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Fanatik'e göre; Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden lider Galatasaray, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin markajı altında bulunan yıldız oyuncuyla ilgili heyecanlandıran gelişme yaşandı.

Antalya kampında, sezona hazırlanan Galatasaray, dün iki özel maç oynadı. Sarı-kırmızılılar, öğlen 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. G.Saray'ın gollerini Mauro Icardi ile Barış Alper Yılmaz attı. Sarı-kırmızılı takım, akşam saatlerinde Pendikspor ile basına ve taraftara kapalı olarak oynadığı maçı da Berkan Kutlu, Milot Rashica ve Yunus Akgün'ün golleriye 3-1 kazandı.

Yönetimin, Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria'yı da gündemine aldığı iddia edilmişti. Juventus'a yakınlığı ile bilinen Tuttosport'ta yer alan habere göre; Arjantinli futbolcu kariyerine Juventus'ta devam etmek istese de Torino ekibinden henüz geri dönüş alamadı. Habere göre kariyerini Arjantin'de Rosario Central'de tamamlamak isteyen yıldız oyuncunun Juventus'tan gelecek yeni sözleşme teklifine yeşil ışık yakmış durumda.

Roma'nın son lig maçında "Stres kırığı" gerekçesiyle forma giymeyen Paulo Dybala, İtalya'da ciddi bir cezayla karşı karşıya kaldı. Son dönemde Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Arjantinli yıldız, eski takımı Juventus'a yapılan mali soruşturma kapsamında men cezası alabilir.

MAAŞINI 'EL ALTINDAN ALDI' İDDİASI

La Repubblica'da yer alan habere göre, 2020'de Covid pandemisinin zirve yaptığı ve sezonun devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığı dönemde, 4 aylık maaşından feragat eden Juventus oyuncuları arasında Dybala da vardı. Ancak yıldız futbolcunun 3 aylık maaşını el altından aldığı ileri sürülüyor. İtalyan yetkililer, bu iddia hakkında Dybala'yı dinlemek üzere ikinci kez Roma'ya gitti. Müfettişlerin araştırmasına göre Juventus, geçen yıl sözleşmesini uzatmayı reddettiği Dybala'ya 3 milyon euroluk bir tazminat ödemesi yaptı. Bu rakam, kulüp bilançosuna ise "Risk karşılığı" olarak yansıtıldı.

Torino'daki savcılara göre maaş feragatıyla birlikte Juventus'un Dybala'ya toplam 3.7 milyon euro borcu görünüyor, ancak iddia edildiği gibi tecrübeli futbolcunun bu parayı el altından aldığı tespit edilirse, oyuncuya bir aylık men cezası gelecek. Juve hakkında açılan dosyalar ise kolay kolay kapanmayacak gibi görünüyor.

Ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak ses getiren sarı-kırmızılıların Roma'nın Arjantinli yıldızı için 12 milyon euroluk serbest kalma ücretini ödemeye hazır olduğu öğrenildi.