Bu haber milyonları ilgilendiriyor! İstisna değişti, fesih yasağında nelere dikkat edilmeli?

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl gündeme gelen fesih yasağı yani işten çıkartma yasağı devam ediyor. Bu yasak İş Kanunu geçici 10. Madde ile hayatımıza girmişti. 17 Nisan 2020'de yürürlüğü giren Geçici 10. Madde ile hangi kanunu tabi olursa olsun bütün iş ve hizmet sözleşmelerinin işveren tarafından İş Kanunu 25. Maddede tarif edilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında feshi yasaklandı. Bu tarihten sonra bu uygulama çeşitli defalarda uzatılarak yürürlüğü devam ettirildi.

Şu anda da yeni bir uzatma gelmez ise 17 Mayıs'a kadar sürecek. Bu düzenleme ile birlikte işverenler ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama hallerinden işçiyi çıkartabildiler. Burada da bazı mağduriyetler yaşanması üzerine işten çıkış bildirimi olan kod 29 değiştirildi. Böylece işverene işçinin hangi fiili dolayısıyla çıkartma yapacaksa onun koduyla bildirim yapma mecburiyeti getirildi.

Çalışanlar bu konuda bir mağduriyet yaşamışlarsa zaten durumu hem ALO 170'e bildirerek, hem de arabulucuya giderek takipçisi oluyorlar. Eğer sadece fesih yasağını delmek için bu kural kullanılmış ise yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkıyor ve işverenlere idari para cezası kesiliyor. Ayrıca işçiler tazminat ve işsizlik maaşı haklarına da kavuşuyor. Burada işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fiili gerçekleştirdiğinin ispat yükümlülüğü de işveren de bulunuyor. İşte ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller şunlar: