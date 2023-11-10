Bu haber içimizdeki Avrupa sevicilere gelsin! Avusturya'dan örnek 'fikir özgürlüğü' dersi

"Avusturya Filistin’le Dayanışma" oluşumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sonlandırılması talebiyle "Derhal ateşkes" ismi altında cumartesi düzenlenmesi planlanan gösterinin polis tarafından yasaklandığı bildirildi.

Emniyetin yıllardır bütün gösterilerde kullanılan "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" sloganını "kışkırtıcı ve insanlık dışı" olarak tanımladığı kaydedilen açıklamada, kötü niyetli ve gerçeğin çirkin bir şekilde çarpıtıldığı bu nitelemenin reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistin halkının sesinin kesilmek istendiği, söz konusu sloganın İsrail politikaları nedeniyle Filistinlilerin parçalanmasına tepki olarak dillendirildiği aktarıldı.

Sloganla Ürdün’den Akdeniz’e herkese eşit hakların talep edildiğinin altı çizilen açıklamada, polisin bu tutumuna karşı sessiz kalınmayacağı ve hukuki mücadele yürütüleceği ifade edildi.

Viyana'da 3 Kasım Cumartesi günü, Filistin'e destek için düzenlenmek istenen geniş katılımlı gösteri emniyet tarafından yasaklanmıştı. Polis yasağa rağmen gösteri alanında beklemek isteyen 6 göstericiyi gözaltına almıştı.

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