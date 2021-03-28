Bu haber herkesi ilgilendiriyor! FETÖ'nün kestiği maliye cezaları geri ödensin

Yeniakit'in Youtube kanalına konuşan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, FETÖ'cülere yönelik yapılan bunca operasyona rağmen örgütün kökünün halen daha kazınamadığını söyledi.

FETÖ'yü "akrep yuvası" olarak nitelendiren Uğurlu değerlendirmesinde şunları aktardı:

"Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'cülere büyük imkanlar sağladı diye konuşulur. Devlet içerisinde öyle bir zulüm çarkı kurulmuştu ki o zulüm çarkıyla mücadele edebilecek tek güç de FETÖ'cülerdi. Maliyede, askeriyede, emniyette, milli eğitimde en iyi örgütlenmiş yapı FETÖ'cülerin yapısıydı. Recep Tayyip Erdoğan bir gün FETÖ'cülerin kendisi için de kumpas kuracaklarından emin bir insandı. Bugüne kadar içeride ve dışarıda 7 düvelle savaşmış bir insanın bunu anlamaması mümkün değildir ancak başka çaresi yoktu."

Erdoğan ve FETÖ'nün uzun yıllar boyunca birbirlerine karşı karşılıklı bir savaş verdiğini ifade eden Uğurlu, "Birbirlerine dost göründüler ama ne Recep Tayyip Erdoğan onlar için dosttu ne de onlar Recep Tayyip Erdoğan için dosttu. Karşılıklı bir siyasi savaşın parçalarıydı iki taraf" dedi.

FETÖ'nün gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşların örgütün yayın organı olan Zaman Gazetesi'ne aboneliklerini iptal ettiğini anlatan Uğurlu, yaşanan bu olay sonrası aboneliklerini iptal eden vatandaşlara FETÖ mensubu maliyeciler tarafından yüklü miktarda cezalar kesildiğini aktardı.

Ankara'dan gelip bu vatandaşlara ceza kesen FETÖ'cü maliyecilerin bir anca önce yargılanamsı gerektiğini dile getiren Uğurlu sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bu FETÖ'cülerin kestiği cezalar tamamıyla iptal edilmeli ve dükkan sahiplerine paraları geri verilmeli. Bu maliyeciler bugüne kadar eğer kuyruklarını kurtarabilmişlerse kesinlikle yargılanmalarının yolu açılmalı."