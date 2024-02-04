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Teknoloji Bu günleri de gördük! İşte Türkiye'nin yeni füzeleri
Teknoloji

Bu günleri de gördük! İşte Türkiye'nin yeni füzeleri

Yeniakit Publisher
2024-02-04 11:13:00 -

Türkiye, Karaok anti-tank ve Tayfun balistik füzeleri ile savunma kabiliyetini artırıyor. Roketsan, gücü ve çeşitliliği artıran yeni sistemleri tanıttı.

Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini artırmak ve yeni yetenekler eklemek adına Roketsan tarafından geliştirilen Karaok tanksavar füzesi, Tayfun balistik füzesi, Sungur taşınabilir hava savunma sistemi ve TRG-230 topçu roketinin seri üretimi için bir sözleşme imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlenen “Kara Füze Sistemleri İmza Töreni”ne katıldı.

 

Karaok, omuzdan atılan modern bir tanksavar füzesi olarak tasarlandı. Enfraruj (IIR) güdümlü bu füze, 2.5 kilometre maksimum menzile sahip ve patlayıcı reaktif zırh katmanlarına karşı etkili olan tandem şekilli bir harp başlığı taşıyor. Füze ve tüpün toplam ağırlığı 16 kilogramdan az.

 

Geleneksel olarak, piyade tabanlı tanksavar yetenekleri üç ayaklı ATGM sistemleri ve omuzdan atılan yönlendirilmemiş roketler/RPG'ler tarafından sağlanmıştır. Üç ayaklı sistemler taşınması zor, yönlendirilmemiş roketler ise menzil ve hassasiyet açısından yetersiz kalmaktadır. Karaok'un tanıtımı, öldürücülük ve hareketlilik kombinasyonunu sağlayacak.
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Karaok'un ilk ihracat müşterisi Malezya olup, toplamda 108 Karaok ATGM teslim edilecek.

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