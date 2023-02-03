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Dünya Bu gözyaşında boğulacaksın İsrail!
Dünya

Bu gözyaşında boğulacaksın İsrail!

İsrail işgal güçleri, 25 yaşındaki Filistinli Abdullah'ı saldırı girişiminde bulunacağı gerekçesi ile şehit etti. Abdullah'ın yakınlarının cenaze başında döktüğü gözyaşı yürekleri dağladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 22:31:00 - 2023-02-03 22:52:25

 Yeniakit.com.tr 

İsrail, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na saldırarak başlattığı şiddet eylemlerini sürdürüyor.

Siyonist işgalci güçleri bugün de 25 yaşındaki bir Filistinliyi katletti.

Saldırı girişiminde bulunacağı gerekçesi ile şehit edilen Abdullah'ın yakınları, cenaze başında gözyaşı döktü.

Abdullah'ın yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

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