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Siyaset Bu görüntüler ne peki Ekrem? TOMA'lar olaylara böyle müdahale etti!
Siyaset

Bu görüntüler ne peki Ekrem? TOMA'lar olaylara böyle müdahale etti!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 01:37:00 -

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan olaylara, TOMA'ların müdahale edip, İmamoğlu'nu güvenle alandan çıkarttığı görüntüler yayınlandı.

Ekrem İmamoğlu, resmi makamların izin verdiği miting alanının dışına çıkarak kentteki Havuzbaşı meydanında halka seslendi.

HDP ile ittifakını protesto eden gruba provakatif ifadelerle cevap veren İmamoğlu, mitingi izlemeye gelenlerle protestocuları karşı karşıya getirdi.

Yaşanan arbededen sonra üste çıkarak sebep olduğu gerilimi iktidara yıkmaya çalışan İmamoğlu'nu yalanlayan görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde TOMA'ların olaylara müdahale ettiği ve İmamoğlu'nu bölgeden güvenli şekilde çıkardığı anlar yer aldı.

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