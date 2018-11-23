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Bu görüntüler maçtan değil idmandan! Taraftar çıkarma yaptı

50 bin Boca Juniors taraftarı, Libertadores Kupası Finalinde oynanacak olan River Plate maçı öncesi idmana çıkarma yaptı.

23 Kasım 2018 Cuma 17:40
Bu görüntüler maçtan değil idmandan! Taraftar çıkarma yaptı

Dünyanın en büyük derbisi olarak adlandırılan Boca Juniors-River Plate mücadele öncesi Boca Juniors, son antrenmanını basına ve taraftara açık olarak La Bombonera Stadında gerçekleştirdi. Güney Amerika'nın en büyüğünü belirleyecek bu karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanı tam 50 bin Boca taraftarı takip etti.

Taraftarların büyük bir kısmı da dışarıda kaldı

Stat önünde 12 saat bekleyen taraftarın büyük bir kısmının da, doluluktan dolayı giriş yapamadığı açıklandı. Antrenman sırasında ise ilginç bir olay yaşandı. Carlos Tevez hayranı bir taraftar, sahaya girerek yıldız futbolcuya ulaştı. Görevlilerin müdahale etmek istediği taraftara ise ilk önce Tevez ardından da takım arkadaşları sahip çıktı.

Boca Juniors ile River Plate'i karşı karşıya getiren Libertadores Kupası finalinin ilk ayağı 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

(TRT Spor)

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:40
  1. Amerika
  2. Güney Amerika
  3. Carlos Tevez
  4. Boca Juniors
  5. River Plate

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