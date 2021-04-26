Bu görüntüler film sahnesinde değil! Ülkede kahraman ilan edildi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan ve ülkenin en meşhur meydanı olan İskenderbey Meydanı'na 32 yaşındaki Arben Mema isimli şahıs aracı ile daldı. Araç trafiğine kapalı olan meydanda bulunan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşarken, birçok vatandaş ise aracı durdurmaya çalıştı. Kendisini durdurmaya çalışan vatandaşların elinden her seferinde kurtulmayı başaran sürücüyü, 22 yaşındaki Klodian Elqeni isimli genç uçan tekme atarak durdurdu.

Uyuşturucu etkisi altında olduğu belirtilen sürücü, etkisiz hale getirilmesinin ardından vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.