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Bu görüntü çok şey anlatıyor! Katil Esed Putin'e 'bekçi' oldu

Suriye’de binlerce masumu katleden Esed’in Rusya Devlet Başkanı Putin’in Lazkiye ziyareti sırasında adeta ‘bekçilik’ görevi gördüğünü ortaya koyan bir fotoğraf ortaya çıktı.

22 Şubat 2019 Cuma 15:16
Bu görüntü çok şey anlatıyor! Katil Esed Putin'e 'bekçi' oldu

Suriye’de yıllardır çocuk, yaşlı ve kadın demeden binlerce masumu katleden Beşar Esed’in maşa olduğunu ortaya koyan bir görüntü ortaya çıktı. Rusya ve İran’ın desteğini arkasına alarak katliamlara devam eden Esed hakkında son dönemde ‘Suriye’deki savaşı kazandı’ şeklinde ifadeler kullanırken, ortaya çıkan şok görüntü gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Esed, Putin’e bekçi oldu

Geçtiğimiz dönemde Lazkiye’de Rus askeri üssünü ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, burada Rus askerlere bir konuşma yaptı. Konuşmanın yapıldığı alanda Rusya ve Suriye bayrağının yan yana asıldığı görülürken, kendini meşru devlet başkanı gören katil Esed’in birkaç askerle beraber Putin’in arkasında bekleyerek adeta Putin’e adeta ‘bekçilik’ yaptığı ve ezik hali objektiflere yansıdı.

Rusya ve İran’ın kendisine verdiği destekle Suriye’de kan kusan Esed hakkında son dönemde ‘Suriye savaşını kazandı’ şeklinde yorumlar yapılırken, ortaya çıkan bu görüntü; savaşın kimler adına yürütüldüğü, kimler tarafından yöneltildiği ve kimlerin savaştan çıkar sağladığı gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:16
  1. Beşar Esed
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. İran

YORUM YAZ

  • bekcibekci51 dk önce
    Esad Putine Türkiye. de amerikaya bekci oldu ki hem de sinirlarini acip Amerikanin destekledigi.müslümanim diye binlerce müslüman kanini döken teroristleri Suriye gecirdi Emevi caminde de namaz da kilinamadi Teröristler öldürünce katil degil Esad bunlarin öldürünce hemen katil Yüce Allah bu islam kaninin dökülmesine sebeb olanlarda Esad dahilhesap soracak Bu ne bicim Türk. Poltikasi hala anliyamadim Ölen. Hepsi müslümalar sevinenlerin kim oldugunu siz düsününbu sevinen müslümanlarin müslümanliginda süphe ederim bu anca problemi Türkiye ve Suriye beraber cözer kazanan ikisi. Olur kaybeden Amerika nere de dik duran cesaretli Türkiyes
  • Mesut SarpMesut Sarp54 dk önce
    Putin ve Esat başindan bu yana müttefikler, BMMde dahi defaten Suriye ve Rusya defaten resmen acıkladılar, şaşırmadım ve bizde bilerek devam ediyoruz. Ancak sanki yeni bi şeymiş gibi neden sunulmakta?
  • mehmet akmehmet ak58 dk önce
    işte bu görüntülere bakın ve ibret alın.ATATÜRK'ün nasıl büyük bir komutan ve vatan sever olduğunu anlayın,eğer o ve silah arkadaşları olmasaydı emperyalist ülkelerin emir kulları olarak bizde aynısı olurduk,ona dil uzatan soysuz sopsuz dinsiz imansızlara ders olsun.keşke yunan galip gelseydi diyen hainlere en güzel cevap bu resimdir.
  • abidin kayaabidin kaya1 sa önce
    bekçimi? bekçi köpeğimi?

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