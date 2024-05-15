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Yaşam Bu göl sadece 2 ay ortaya çıkıyor
Yaşam

Bu göl sadece 2 ay ortaya çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-15 17:50:00 -
Bu göl sadece 2 ay ortaya çıkıyor

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bin 400 metre rakımda bulunan göl yılda sadece 2 ay ortaya çıkıyor.

Ardanuç'un Tosunlu Köyünde bulunan Usot Gölü'ne çıkanlar doğanın ve güzel havanın tadını çıkartırken, gölün son konukları yoga tutkunları oldu.

Doğal güzellikleri ve huzur verici atmosferi ile bilinen Usot Gölü kıyısında gerçekleştirilen yoga etkinliği, yoga severlerin katılımıyla ilgi gördü. Usot Gölü'nün sakin suları ve çevresindeki yemyeşil doğa, yoga yapmaya gelen katılımcılar sabahın erken saatlerinde göl kıyısında toplu yoga seansı yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Herkes için Spor Federasyonu Artvin İl Temsilcisi Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü "Burası son dönemlerde çok popüler oldu ve gerçekten doğa harikası bir yer. Turizm destinasyonu noktası olarak olsun etkinlik alanı olarak olsun mükemmel bir yer. Biz de burada sporu turizme entegre etmek için böyle bir planlama yaptık. Yoga antrenörümüzün kursiyerlerinin doğada yoga etkinliği yapmak gibi bir talebi vardı. Böyle bir talebin üzerine 19 Mayıs organizasyonu faaliyetlerimiz içerisinde bunu da değerlendirdik" dedi.

Yoga ve Wellness Eğitmeni Müjde Ayşe Demiroğlu ise "Kursiyerlerimden böyle bir istek vardı. Biz de Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze bu isteğimizi götürdük, onlar da kabul ettiler sağ olsunlar, teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik oldu, hava güzeldi, herkes mutlu oldu" diye konuştu.

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