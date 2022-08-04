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Spor Bu gerilim daha nereye kadar devam edecek?
Spor

Bu gerilim daha nereye kadar devam edecek?

Beşiktaş ile Bandırmaspor arasında Philippe Keny gerginliği devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferi iptal olan Philippe Keny için Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'e "İşine baksın. Çok kıymetliyse oyuncusu başkasına satsın. Bulabilse zaten bizi beklemez. Nasıl bir para istemişse, önce kendi fotoğrafını koysun yaptığı paylaşıma." ifadelerini kullanmıştı. Çebi'nin bu sözleri sonrasında Göçmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 19:35:00 -
Bu gerilim daha nereye kadar devam edecek?

Beşiktaş ile Bandırmaspor arasında Philippe Keny gerginliği devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferi iptal olan Philippe Keny için Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'e "İşine baksın. Çok kıymetliyse oyuncusu başkasına satsın. Bulabilse zaten bizi beklemez. Nasıl bir para istemişse, önce kendi fotoğrafını koysun yaptığı paylaşıma." ifadelerini kullanmıştı. Çebi'nin bu sözleri sonrasında Göçmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Bu sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayacak olan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarıyla gündeme oturmuştu. Yeni sezon öncesinde Romain Saiss, Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Arthur Masuaku'yu kadrosuna katan siyah - beyazlılar, Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny'nin transferinden ise son anda vazgeçmişti.

Transferin iptal olmasının ardından Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaşarak "Beşiktaş duruşu!" ifadesini kullanmıştı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göçmez'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Bandırmaspor Başkanı işine baksın. Başkanlarına 1-2 futbolcumuzun ayrılması durumunda transferi yapabileceğimizi söyledik. Yaptığı paylaşımla ayıp etti. Çok kıymetliyse oyuncusu başkasına satsın. Bulabilse zaten bizi beklemez. Nasıl bir para istemişse önce kendi fotoğrafını koysun yaptığı paylaşıma. Ceyhun Kazancı 'N'Koudou'nun gitme durumu var, giderse Keny'yi alabiliriz' dedi. O günden beri beklemiyor da, ne diye kalkıp fotoğraflı paylaşım yapıyor." şeklinde cevap vermişti.

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ise, Çebi'nin "İşine baksın" sözlerinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Göçmez'in paylaşımında "İşimize bakalım... Yarın saat 16:00 da gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyeceğiz... Şart oldu! Yeni isim sponsorumuzla imza törenimiz olacak. Transfer dönemini değerlendireceğiz. Yeni tesisleşme." ifadeleri yer aldı.

Bandırmaspor Başkanı'nın, düzenleyeceği basın toplantısında Ahmet Nur Çebi'ye cevap vermesi bekleniyor.

 

 

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