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İSLAM Bu gece Mevlid Kandil’ini idrak ediyoruz
İSLAM

Bu gece Mevlid Kandil’ini idrak ediyoruz

Bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) dünyaya teşrif edişinin 1449’uncu yıldönümü... Rahmet kapılarının ardına kadar açılacağı bu kutlu zaman diliminde, müminler kişisel selametleri ve ümmetin yaşadığı acıların son bulması için niyazda bulunacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:45:00 -
Bu gece Mevlid Kandil’ini idrak ediyoruz

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Kainatın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) tarafından şereflendirildiği gün olan Mevlid Kandili tüm İslâm âleminde dualarla idrak edilecek. Peygamberimiz(sav)’in doğum günü olan bu gecede eller af ve mağfiret için semaya kalkacak ve kişisel beraatimiz ve ümmetin selameti için niyazlarda bulunulacak. Yüce Allah’ın bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderdiği peygamberimizin mesajını anlamak ve özümsemek için Mevlid Kandilini bir fırsat olarak gören milyarlarca Müslüman bu kutlu geceyi ibadetle değerlendiriyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, TRT tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Lefkoşa Hala Sultan Camii’nde bugün saat 19.30’da yapılacak özel yayında dua edecek.


Yeni Akit Gazetesi
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