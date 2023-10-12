Bu fuar Türkiye'nin imajını "parlattı"!

Istanbul Jewelry Show, 5-8 Ekim tarihlerinde dünya mücevher sektörünü 54’üncü kez buluşturdu. Yılda iki defa düzenlenen ve ihracata olumlu katkılar sağlayan fuar, bu sene katılımcı sayısı, fuar alanı ve ziyaretçi sayısı olarak en büyük Ekim fuarına ev sahipliği yaparak yeni rekorlar kırdı.

1000’nin üzerinde firma ve markanın ürün ve hizmetleri, 136 farklı ülkeden gelen 26 bini aşkın sektör profesyonelinin beğenisine sunuldu. Gelen ziyaretçilerin yüzde 40’ını yurt dışından gelen alıcılar oluşturdu.

Dünyanın farklı ülkelerinden geldiler

Ziyaretçi anlamında da rekor kıran fuarda, Ekim 2022’ye göre; Güney Amerika ülkelerinden yüzde 38, Amerika Birleşik Devletleri’nin de dahil olduğu Kuzey Amerika ülkelerinden yüzde 31 ve Asya ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında yüzde 10 artış yaşandı.

İkili iş görüşmeleri ve anlaşmalar ile küresel ihracata ve ülke ekonomisine olumlu katkılar sundukları bir fuarı daha başarı ile tamamladıklarını belirten Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz “Dünya mücevher sektörü 54’üncü kez hem bizim hem de dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzda bir araya geldi. Bugüne kadar hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısıyla en büyük ekim fuarı oldu.

Mücevher estetik değeri kadar ekonomik değeri ile de önemli bir konumda bulunuyor. Ülkemizin de bu sektörden aldığı pay oranı her geçen gün artıyor. Fuarlar ticaretin nabzının attığı yerlerdir. Fuarımızın da hem nitelik hem de nicelik olarak büyüyerek sektöre yeni açılımlar sağlayarak katkı da bulunmasından gurur duyuyoruz.” dedi.