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Bu fotoğraftan rahatsız olduysanız "tripofobi" hastasısınız

Yeni yeni yaygınlaşan ve birçok hastanın, hasta olduğunu fark etmediği bir korku türünü sizler için araştırdık.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19
Bu fotoğraftan rahatsız olduysanız "tripofobi" hastasısınız

Tripofobi,yüzeylerde bulunan birbirine yakın kümeler halinde konumlanmış delikler nedeniyle korku duyulması ya da iğrenme hissine kapılma durumudur. Bir tür fobi olan bu hastalık, kusma ve ateşlenme ile son bulabilir. 

Farkında olmaksızın böyle bir hastalığa kapılmış olma riskiniz yüksek. Araştırmalar yapılsa dahi, kesin nedeni tam olarak aydınlığa kavuşmamıştır. Fakat yılan ve ona benzeyen tehlikeli canlıların, kişide bıraktığı izlenimlerin olabileceği düşünülmektedir.

Psikologların ise; su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, tifüs gibi pek çok hastalık ve uyuz, kene gibi parazitlerin neden olduğu cilt rahatsızlıkları deri üzerinde yuvarlak şekil kümelerine yol açtığı için, beynin tepki göstermesi sonucu iğrenmenin meydana geldiğini savunuyor.

 

Tripofobi belirtileri

Eğer sünger delikleri, mısır, arı kovanı, çilek ve buna benzer görsellerdeki sıralı dizilmiş noktalar sizi rahatsız ediyorsa, tripofobiniz var demektir. Bu fotoğraflar;

  • Korku, tiksinme ya da rahatsızlık hissi
  • Ürperme
  • Titreme
  • Ciltte kaşınma
  • Terleme
  • Bulantı
  • Durumdan kaçınma isteği
  • Kalp çarpıntısı
  • Baş dönmesi
  • Nefes darlığı
  • Ölüm korkusu gibi tepkilere sebep verebilir.

 

tripofobi nedir - delik hastalığı

Bu gibi fotoğraflara baktığınızda vücudunuzda herhangi bir değişiklik meydana gelebilir.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:36
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