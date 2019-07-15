Bu fotoğraftan rahatsız olduysanız "tripofobi" hastasısınız

Tripofobi,yüzeylerde bulunan birbirine yakın kümeler halinde konumlanmış delikler nedeniyle korku duyulması ya da iğrenme hissine kapılma durumudur. Bir tür fobi olan bu hastalık, kusma ve ateşlenme ile son bulabilir.

Farkında olmaksızın böyle bir hastalığa kapılmış olma riskiniz yüksek. Araştırmalar yapılsa dahi, kesin nedeni tam olarak aydınlığa kavuşmamıştır. Fakat yılan ve ona benzeyen tehlikeli canlıların, kişide bıraktığı izlenimlerin olabileceği düşünülmektedir.

Psikologların ise; su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, tifüs gibi pek çok hastalık ve uyuz, kene gibi parazitlerin neden olduğu cilt rahatsızlıkları deri üzerinde yuvarlak şekil kümelerine yol açtığı için, beynin tepki göstermesi sonucu iğrenmenin meydana geldiğini savunuyor.

Tripofobi belirtileri

Eğer sünger delikleri, mısır, arı kovanı, çilek ve buna benzer görsellerdeki sıralı dizilmiş noktalar sizi rahatsız ediyorsa, tripofobiniz var demektir. Bu fotoğraflar;

Korku, tiksinme ya da rahatsızlık hissi

Ürperme

Titreme

Ciltte kaşınma

Terleme

Bulantı

Durumdan kaçınma isteği

Kalp çarpıntısı

Baş dönmesi

Nefes darlığı

Ölüm korkusu gibi tepkilere sebep verebilir.

Bu gibi fotoğraflara baktığınızda vücudunuzda herhangi bir değişiklik meydana gelebilir.