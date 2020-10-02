Bu fotoğrafın sorumlusu kim?

MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA

ATV ve Esra Erol’a yönelik destek açıklamasında bulunan Medya Derneği’ne ‘Ecrin bebekleri’ neden görmüyorsunuz?’ şeklinde tepki gösteriliyor.

Sahile vuran Suriyeli Aylan bebeğin cesedi yürekleri dağlamıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 5 yıl önce sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebeği hatırladınız mı? Bodrum’da 2 kaçak faciası birden meydana gelmiş ve iki faciada toplam 11 kişi can vermişti. Lastik bottan denize düşen kaçaklar arasında 3 yaşındaki Aylan da vardı. 3 yaşındaki Aylan bebeğin sahildeki cansız hali yüreklerimizi dağlamıştı.

1,5 yaşındaki Ecrin K’nın cesedi parçalanmış halde bulunmuştu

1,5 yaşındaki Ecrin K. bebeği hatırlıyor musunuz? Müge Anlı’nın ATV’deki programında kayıp olarak aranan Ecrin K. bir ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. 7 Mayıs tarihinde kaybolan Ecrin K.’nın cesedi 25 Mayıs’ta kaybolduğu evinin yaklaşık 6 km uzaklığında bulunmuştu. Ecrin K.’nın cesedi parçalanmış, vücut bütünlüğü bozulmuş bir halde bulunmuştu.

6 aylık Ecrin bebek ise komşusundan olduğu DNA testiyle ortaya çıkmıştı

6 aylık Ecrin Y. bebeğin hayat hikayesini bilen var mı? Yine ATV ekranlarında Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük bebeğin babasının ondan olduğunu itiraf etmesi Türkiye’de çok konuşulmuş ve kamuoyunda sert tepkiler dile getirilmişti. 6 aylık günahsız Ecrin bebeğin DNA testi sonucunda farklı bir erkeğin babası olduğu ortaya çıkmıştı.

Medya Derneği ATV ve Esra Erol’a destek çıktı ama Ecrin bebekleri görmemezlikten geldi!

Ecrin bebek olayının ardından ATV ve Esra Erol’a çok ciddi tepkiler oluştu. Ecrin ve Aylan bebekleri görmemezlikten gelen Medya Derneği ATV ve Esra Erol’a yönelik tepkilere ilişkin bir açıklama yayınladı ve ‘Programda ortaya çıkan şoke edici gerçekle yapımcıyı, kanalı, hatta bütün bir medya grubunu özdeşleştirmek vicdan ve izandan yoksun bir yaklaşımdır. Bu bir gazetecilik faaliyetidir” denildi.

Ecrin bebek mektubu internette okunma rekorları kırıyor!

ATV kanalında yayımlanan Esra Erol’un programında yaşanan ahlaksızlığın ardından sosyal medyada paylaşılan 6 aylık Ecrin’e ithafen yayınlanan bir mektup ise internette okunma rekorları kırıyor.

İşte O Mektup!

“Ben ‘0’ Çocuğum ve Bir Hayatım Olacak!

Siz beni tanımıyorsunuz.

Ama oldukça meşhurum.

ATV’de Esra Erol’un programında DNA testi açıklanan, annesinin babasını komşusuyla aldattığı ortaya çıkan çocuğum.

Babam, babam değilmiş.

Bir anda babam, dedem, ninem, halam, amcam kuzenlerim değişti.

Benim hakkımdaki bu görüntüler, milyon sayıda sesli, görüntülü yazılı paylaşıldı. Anneme, yayını yapanlara, yayınlayan TV ye herkes herkese bir şeyler söyledi. Beni korumakla görevli Devlet dahil, kimse beni fark etmedi. Daha büyümedim ama büyümüş olsaydım ben de annem dahil herkese dolu dolu bir şeyler söylerdim. Ama daha çocuk olduğum için belki birileri benim hakkımı korumak için bir şeyler söyler diye bekledim.

NEREDEYSE HİÇ KİMSE BENİM İÇİN BİR ŞEY YAPMADI.

Keşke birisi çıkıp “hepiniz çenenizi kapatın, yayınlanan tüm yayınları silin. Çünkü bu yayın, bir çocuğun hayatını karartmak demektir” deseydi.

Ama nafile. Artık, ÇOCUK yani BEN, herkesin üzerinde canının istediği gibi tepindiği, her birinin bir başkasını suçladığı, kimsenin çığlıklarını duyamadığı bir nesne oldum.

Bu yayınlarla nasıl büyüyeceğimi, nasıl yaşayacağımı hiç düşündünüz mü?

Neden düşünmezsiniz; ‘bu çocuk büyüyecek, bu çocuk yaşayacak, bu çocuğun sokakta, okulda, evlenirken, hayatının her aşamasında her yerde karşısına bu yayınlar, sözler çıkarılacak. Sosyal medya unutsa akrabaları komşuları unutmayacak’ diye.

Bu arada hatırlatayım, ben yalnız değilim.

Daha yakın zamanda benzer bir canlı yayınla 2 ve 4 yaşındaki arkadaşlarımın anne babası DNA testi açıklattılar.

Onların durumu benden daha vahimdi.

Her ikisinin babası da ayrı kişilerdi ve her ikisinin babası da annelerinin kocası yani babaları zannettikleri kişi değildi.

Bu iki bebek arkadaşım, benim gibi gerçeği canlı yayında ve sosyal medyada öğrendiler.

Elbette ki gerçekleri öğrenmek ve haberdar olmak hakkımızdı.

Ama bizim gerçeğimizi ve özelimizi milyonların önünde lime lime didikleyip, hayatımızın ve geleceğimizin üzerinde tepinerek anlatmaya ve yaymaya, anne ve babamız ya da babamız zannettiklerimiz dahil kimsenin hakkı var mı?

Onurlu bir yaşam sürebilme hakkı ve talebi; sizin lanet olasıca haber alma hakkınızdan çok daha kıymetli. Siz benden ve ailemden haber aldınız ama beni büyümeden ‘sosyal ölüme’ terkettiniz.

İşte Ben ‘O’ Çocuğum.

Beni koruyamıyorsunuz bari rahat bırakın!

Hakkını koruyamayan bir çocuk için Allah'tan korkun."