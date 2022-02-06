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Bu fotoğrafa iyi bakın yerli malı namussuzlar!

Türkiye'de, bir kısım alçaklar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması sebebiyle adeta bayram ederken, Çad'da söz konusu namertlere cevap niteliğinde görüntüler kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:03:00 -
Bu fotoğrafa iyi bakın yerli malı namussuzlar!

Türkiye'de, bir kısım alçaklar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması sebebiyle adeta bayram ederken, Çad'da söz konusu namertlere cevap niteliğinde görüntüler kaydedildi.

Orta Afrika'da yer alan Çad Cumhuriyeti'nde hafızlık yapan yetim öğrenciler, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dualar etti. Görüntüler izleyenleri duygulandırdı. 

 

 

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Yorumlar

Rabbim

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşine hayırlı, âcil ve kâmil şifâlar diliyorum. Âmin.!
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