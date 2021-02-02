Bu fotoğraf nasıl ortaya çıktı? Biraz vicdan!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden grubun provokasyonu üniversite sınırlarını aştı. Dün İzmir'de bir araya gelen LGBTİ'li sapkınlardan sonra bugün de Ankara Kızılay'da sokaklar karıştı.

Bir saati aşan 'dağılın' uyarısı

Trafiğe kapalı Ankara Karanfil Caddesi'nde bir araya gelen provokatörler 'Kayyım rektör istemiyoruz' şeklinde sloganlar attı. Polisin 'dağılın' uyarısını dinlemeyen provokatörler, Kızılay'a doğru aynı sloganlarla yürüdü. Emniyet güçleri onları sabırla uyararak Kızılay'a kadar takip etti.

Trafiğe engel olduklarında müdahale geldi

Emniyet güçleri, bir saati aşan uyarısından sonra Kızılay'da trafiği engelleyecek şekilde protestolarına devam eden gruba müdahale etmek zorunda kaldı. Gruptakiler polise mukavemette bulununca arbede çıktı. Emniyet güçleri göstericileri etkisiz hale getirdi.

Vicdansız, izansız medya!

Vicdan taşımayan medya kuruluşları ise olayların son anındaki fotoğrafı paylaştı. Polise müdahale etmekten başka şans bırakmayan provokatörlerin yürüyüşünün ne kadar sürdüğüne, emniyet güçlerinin bir saati aşan 'dağılın' uyarısına değinmeyen izansız medya, polisimizi öğrencilere saldırmakla itham etti.