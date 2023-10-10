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Eğitim Bu fiyatlardan "ders" çıkarmak lazım! 'Özel'likle veliler kara kara düşünüyor!
Eğitim

Bu fiyatlardan "ders" çıkarmak lazım! 'Özel'likle veliler kara kara düşünüyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 13:49:00 - 2023-10-10 13:49:59
Bu fiyatlardan "ders" çıkarmak lazım! 'Özel'likle veliler kara kara düşünüyor!

Yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarına özel ders aldırmak isteyen veliler kara kara düşünüyor. Bakın ders fiyatları nerelerden nerelere geldi?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de özel ders fiyatlarının güncel durumu değerlendirildiğinde fiyatlar geçen yılın Eylül ayına göre ortalama yüzde 80 artış gösteriyor. Dil kategorisinde üç büyük ilin toplamında İspanyolca özel ders fiyatları yüzde 285 artış ortalaması ile başı çekerken okula yardımcı derslerde ise kimya özel ders ücreti yüzde 128 artış ile geçen seneden bu seneye yüzdelik artışın en çok yaşandığı özel ders kategorisi olarak dikkat çekiyor.

Online platform Armut, yeni eğitim dönemi öncesinde 40 ayrı özel ders talebine ait verileri paylaştı. Tüm Türkiye’den gelen toplamda 20 binin üzerinde talebin incelenmesi ile elde edilen veriler, çarpıcı sonuçlar içeriyor. İngilizceden sonra en çok destek alınmak istenen özel ders matematik. İlkokul matematik ders talepleri, geçen sene Eylül ayı ortalamasına göre yüzde 17 yükselirken ortaokul matematik dersine ilgi ise ortalama yüzde 50 artmış durumda.

En pahalı ders

Matematiğe artan talebi, dersin tüm seviyelerinde görmek mümkün. Online LGS matematik özel ders talebi yüzde 30 artarken en yüksek artış KPSS matematik özel ders taleplerinde görülüyor. KPSS matematik özel ders talebinde bu yıl yüzde 105 artış var.

Üç büyük ilin ortalaması alınarak hesaplanan verilere göre hızlı okuma, en pahalı özel derslerde 1.172 TL ile listenin ilk sırasında yer alıyor. İkinci sırada 649 TL ile İspanyolca özel dersi, üçüncü sırada 523 TL ortalama ile fizik özel dersi yer alıyor. 40 ayrı özel ders kategorisinin içerisinden bütçeye en uygun özel ders ise 254 TL ortalama ile excel dersi oluyor.

En pahalı iller İstanbul’dan sonra İzmir

Özel derste İstanbul en pahalı iller sıralamasında liderliğini korurken İzmir’de ortalama fiyatlardaki artış dikkat çekiyor. Geçen sene Ankara, ortalama yüzde 15’lik bir farkla İzmir fiyat ortalamasını geçerek ikinci sırada yer alırken İzmir bu yıl Ankara ile aradaki fiyat farkını kapatıyor. Ankara’yı sıralamada geçen İzmir, Türkiye’deki en pahalı özel ders fiyatlarının uygulandığı ikinci şehir.
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Özel dil dersi fiyatları tırmanışta

Üç büyük il genelinde yabancı dil özel ders fiyatlarında, 2022 Eylül ayı ile kıyaslandığında radikal bir fiyat artışı yaşandığı görülüyor. İstanbul’da özel ders fiyatlarında yüzde 204 artışın gerçekleştiği online Arapça özel ders fiyatları liste başında yer alıyor. İzmir’de ise İspanyolca özel ders fiyatlarında radikal bir artış yaşanıyor.

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