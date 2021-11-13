  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bu festival iğrençlikte nirvana: İnek dışkısında yüzüyorlar!
Dünya

Bu festival iğrençlikte nirvana: İnek dışkısında yüzüyorlar!

Her yıl Hindistan'da düzenlenen ışık adı verilen festivali insanlık adına utanç verici şekilde inek dışkısı içinde yüzerek ve oynayarak kutluyorlar. Ayrıca bu durumun iyi şans getireceğine de inanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:49:00 -
Bu festival iğrençlikte nirvana: İnek dışkısında yüzüyorlar!

Hindistan'ın her yıl yemek, dua, ışık ve havai fişekler ile kutladığı Diwali (Işık) Festivali, bu yıl iğrenç ve insanlık şahsiyetine aykırı bir kapanış yaptı.Tüm vatandaşlar inek dışkısı içerisine girerek tezek savaşı yaptılar. Aileler küçük bebeklerini de dışkıya bulamayı ihmal etmedi. Çünkü bunun iyi şans getireceğine inanıyorlar.

Din görevlisi sözde dua okumadan önce sığır tezekleri traktörler tarafından alana getiriliyor. Sonrasında tüm dışkı alana dökülerek insanların çokça eğlendiği tezek savaşı başlıyor. Hindular bu kirli savaşın eğlenceli olmasının yanı sıra aynı zamanda faydalı olduğunu düşünüyor! Festivalde yer alan ve röportaj veren çiftçi Mahesh 'Eğer bir hastalıkları varsa bu onları iyileştirecektir.' diyor.

Halihazırda çoğu Hindistanlı ineklerin ve onların ürettiği her şeyin kutsal olduğuna inanıyor. Başbakan Narendra Modi hayvanların korunması için elinden geleni yaparak, çoğu Hindistan eyaletinde et kesilmesini yasakladı. Geçmişte Modi'nin partisinde yer alanlar hiçbir bilimsel dayanağı olmamasına rağmen inek çişinin Covid-19'dan koruduğunu iddia etmişti.

Bu parti aynı zamanda tezekten diş macunu, şampuan ve sivrisinek kovucu gibi ürünlerin yapılmasını da destekliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü
Gündem

Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü

Türkiye’ye karşı küstah plan yapıp 2023’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek için CIA ve MOSSAD yöneticilerinin inisiyatifiy..
Süper güçlerin silahı
Teknoloji

Süper güçlerin silahı "NAZAR" için tarih verildi

Meteksan Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi" testleri başarıyla geçti. Son te..
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Goldman Sachs altın tahminini duyurdu
Ekonomi

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Goldman Sachs altın tahminini duyurdu

ABD yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına dair yeni tahminini dünyaya ilan etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay