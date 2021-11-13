Bu festival iğrençlikte nirvana: İnek dışkısında yüzüyorlar!

Hindistan'ın her yıl yemek, dua, ışık ve havai fişekler ile kutladığı Diwali (Işık) Festivali, bu yıl iğrenç ve insanlık şahsiyetine aykırı bir kapanış yaptı.Tüm vatandaşlar inek dışkısı içerisine girerek tezek savaşı yaptılar. Aileler küçük bebeklerini de dışkıya bulamayı ihmal etmedi. Çünkü bunun iyi şans getireceğine inanıyorlar.

Din görevlisi sözde dua okumadan önce sığır tezekleri traktörler tarafından alana getiriliyor. Sonrasında tüm dışkı alana dökülerek insanların çokça eğlendiği tezek savaşı başlıyor. Hindular bu kirli savaşın eğlenceli olmasının yanı sıra aynı zamanda faydalı olduğunu düşünüyor! Festivalde yer alan ve röportaj veren çiftçi Mahesh 'Eğer bir hastalıkları varsa bu onları iyileştirecektir.' diyor.

Halihazırda çoğu Hindistanlı ineklerin ve onların ürettiği her şeyin kutsal olduğuna inanıyor. Başbakan Narendra Modi hayvanların korunması için elinden geleni yaparak, çoğu Hindistan eyaletinde et kesilmesini yasakladı. Geçmişte Modi'nin partisinde yer alanlar hiçbir bilimsel dayanağı olmamasına rağmen inek çişinin Covid-19'dan koruduğunu iddia etmişti.

Bu parti aynı zamanda tezekten diş macunu, şampuan ve sivrisinek kovucu gibi ürünlerin yapılmasını da destekliyor!