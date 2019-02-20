Bu fabrikada çalışan herkes kadın

Balıkesir’in Gönen ilçesinde tekstil işiyle uğraşan işletme sahipleri Sebahattin ve Kazım Ayanoğlu, ev hanımlarına istihdam sağlıyor.

Gönen’in Balya yolu üzeri Gerenler mevkii 3.kilometresinde 2009 yılından beri giyim ve tekstil işiyle uğraşan Ayanoğlu birçok insana ekmek kapısı oldu. Bandırma İŞKUR aracılığıyla da personel kitlesini arttıran işletme, kadınlara sağladığı istihdam ile dikkat çekiyor. Bandırma İŞKUR aracılığıyla bünyesine aldığı 40 işçiye ekmek kapısı açan şirket, Gönen ekonomisine katkıda bulunuyor.

2009 yılında kurulan, 120 kadının çalıştığı fabrikada üretilen kıyafetler, Gönen’den tüm Türkiye’ye ulaşıyor. Çalışan kadınlardan kimi kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlarken, kimi de eğitim masraflarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

Fabrikanın işletme sahiplerinden Sebahattin Ayanoğlu, 2009 yılından beri fabrikada çalışanların neredeyse tamamının kadınlardan oluştuğunu kaydetti. Ayanoğlu, “70’e yakın personelimizle iç giyim sektöründe hizmet vermekteyiz. SEKA Tekstil ve Bandırma İŞKUR’un desteğiyle iş başı eğitim programı kapsamında Gönenli arkadaşlarımıza iş imkanı sağlıyoruz. İşbaşı eğitim programı kapsamında 3 aylık eğitimlerini verdikten sonra bünyemize aldık. Böylelikle istihdam sağlamak adına ülke ekonomimize destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye’de iki büyük şirketin siparişlerini üretiyoruz, iç giyim üzerine çalışıyoruz. Çocuk, erkek, bayan ürünlerini üretiyoruz. İlk olarak büyük şirketin istekleri doğrulusunda renk, adet ve ölçülerde üretimi gerçekleştiriyoruz. Bandırma İŞKUR’dan bahsetmek gerekirse yaklaşık olarak 50 kişiye istihdam sağladı. Bu zor günler ayakta kalmamızı sağlayan Bandırma İŞKUR’a çok teşekkür ediyorum" dedi.