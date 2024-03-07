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Teknoloji Bu e-posta ve SMS'leri sakın açmayın!
Teknoloji

Bu e-posta ve SMS'leri sakın açmayın!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 16:07:00 -
Bu e-posta ve SMS'leri sakın açmayın!

Yaklaşan seçimi fırsat bilen dolandırıcılar yeni taktikler geliştirmeye başladı. Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' benzeri mesajlar gönderiliyor. İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) e posta ve mesajın dolandırıcılık amaç gönderildiği uyarısında bulundu.

Yaklaşan seçimi fırsat bilen dolandırıcılar yeni taktikler geliştirmeye başladı. Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' benzeri mesajlar gönderiliyor. İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) e posta ve mesajın dolandırıcılık amaç gönderildiği uyarısında bulundu.

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' benzeri mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğu uyarısı yapıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır. Resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz" denildi.

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