Bu dostluk yatırım getirecek

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yakın dostu Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück, Türkiye’ye yeni yatırımlar yapacaklarının müjdesini verdi.

Yeni dönem başlıyor

Alman yatırımcılar için Türkiye’nin önemli bir liman olduğunu kaydeden Hück, “İki ülkenin başarılı girişimcileri var. Sayın Orakçıoğlu bu anlamda iyi bir örnek. Ben Orakçıoğlu’nu Stutgart’ta tanıma imkânı buldum. Ve kendi kendime ‘yeni bir dönem başlıyor, Türkiye’den Almanya’ya yatırım yapılıyor. Biz de buna karşılık vermeli, Türkiye’ye yatırım yapmalıyız’ dedim. Şu anda bu kararın çok yerinde olduğunu görüyorum. Bundan ötürü arkadaşlarıma İstanbul’a gelmelerini, Türkiye’yi tanımalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye AB’ye ait

Hück, Türkiye ile Almanya’nın irtibatını arttırması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede önemli adımlar atıldığını; atılacağını dile getiren Hück, “Unutmayalım ki Türkiye AB’ye, AB de Türkiye’ye aittir” diye ekledi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise D’S Damat markaları ile Almanya’da etkinliklerini artırdıklarına işaret etti. 2017’de Stutgart’a, bu sene de Manheim’a yatırım yaptıklarını anlatan Orakçıoğlu, “Şu anda D’S Damat ile ülkede beş bölgede yer alıyoruz. Bu sayı daha da artırmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Dostluk maçı yapacaklar

Türkiye-Almanya dostluğunu perçinlemek için Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi Hück ile dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan karşı karşıya gelecek. Maçın iki ülke için de önemli olduğuna dikkat çeken Hück, “Şu da unutulmamalıdır ki Türkiye ve Almanya ring dışında hiçbir yerde kavga etmez” dedi.