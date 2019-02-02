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Bu dönüş hızına yetişmek imkansız! İYİ Parti’nin teklifi şovcu adaya yetti

MHP’ye adaylık için başvurusu yapan ancak Cumhur İttifakı gereği AK Parti’yi desteklemesi karar alması sonrası “Küsmek bize yakışmaz. Genel merkez ne karar vermişse onu takip edeceğiz” diyen Ejder Demir, İYİ Parti’den teklif alınca, sözlerini unutarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:27
Bu dönüş hızına yetişmek imkansız! İYİ Parti’nin teklifi şovcu adaya yetti

Gaziantep’te Ejder Demir’in dönüş hızı baş döndürdü. MHP’ye adaylık için başvuran Demir, kalabalık bir ekiple şov yaptı. Fakat MHP, Cumhur İttifakı gereği AK Parti adayını destekleme kararı aldı. Önce “Küsmek bize yakışmaz. Genel merkez ne karar vermişse onu takip edeceğiz” diyen Demir, İyi Parti’den teklif alınca 180 derece döndü. Demir şimdi İyi Parti’nin Gaziantep adayı.

Gaziantep’te siyaset tarihine geçecek trajikomik bir adaylık serüveni yaşandı. 24 Haziran seçimlerinde MHP’den milletvekili aday adayı olan Ejder Demir, 31 Mart seçimleri için de kolları sıvadı. 22 Kasım’da MHP Genel Merkezi’ne giden Demir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Gaziantep’e giderek aday gösterilmiş gibi çalışmalar yapan Ejder Demir, MHP’nin Cumhur İttifakı kapsamında Gaziantep’ten aday çıkarmayacağını açıklaması üzerine il başkanlığında kalabalık bir grupla adeta şov yaptı.

Kendince şov yaptı

Demir, 2 Ocak’taki konuşmasında, “Bizim manşetimiz Gaziantep’e hizmet. Genel merkez ne derse o doğrultuda çalışmalarımız devam edecek. Memleketimize, bayrağımıza, milletimize, devletimize bağlıyız, daha ötesi yok. Kenara çekilmek bize yakışmaz. Ne diyoruz o zaman şahsi menfaat gütmüş olursunuz, biz şahsi menfaat peşinde değiliz. Küsmek kırılmak şahsi menfaatler güden insanlar içindir. Bize yakışmaz o. Genel merkez ne karar vermişse onu takip edeceğiz” dedi. Bu süreçte Gaziantep’te birçok kişiye adaylık teklifi götüren İYİ Parti kimse kabul etmeyince rotayı Demir’e çevirdi. Önceki sözlerini unutan Ejder Demir, MHP üyeliği devam ederken İP’le el sıkıştı. İP Genel Başkanı Meral Akşener’le de görüşen Demir, adaylığı kabul etti.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:27
  1. Gaziantep
  2. Ejder Demir
  3. MHP
  4. AK Parti
  5. Cumhur İttifakı
  6. İYİ Parti

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