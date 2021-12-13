Bu doktorlar, adamı "hasta" eder
Hekimliğin gereği olan meselelerin haricinde her konuda ahkam kesen Türk Tabipleri Birliği üyesi doktorlar, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin ertelenmesi üzerine 15 Aralık Çarşamba günü grev yapacaklarını duyurdu.
Hekimliğin gereği olan meselelerin haricinde her konuda ahkam kesen Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi doktorlar, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin ertelenmesi üzerine harekete geçti. 15 Aralık Çarşamba günü grev yapacaklarını duyuran TTB, "Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır" açıklamasında bulundu.
Dünkü TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi.
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.
AK Parti milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.
Tehdit ettiler
Gün içerisinde “Sakın geri atmayın” tehdidini savuran TTB ise, yaşanan gelişmeler üzerine grev kararı aldığını duyurdu. TTB, kararını şu ifadelerle duyurdu:
“Şimdi G(ö)REV zamanı 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır."
HEKİM-SEN ve SES de grev kararı almıştı
Daha önce de HEKİM-SEN üyesi doktorlar, 14-15-16 Aralık'ta, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi doktorlar ise 13 Aralık'ta iş bırakma kararı almıştı.