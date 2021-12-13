  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu doktorlar, adamı "hasta" eder
Gündem

Bu doktorlar, adamı "hasta" eder

Hekimliğin gereği olan meselelerin haricinde her konuda ahkam kesen Türk Tabipleri Birliği üyesi doktorlar, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin ertelenmesi üzerine 15 Aralık Çarşamba günü grev yapacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:41:00 -
Bu doktorlar, adamı "hasta" eder

Hekimliğin gereği olan meselelerin haricinde her konuda ahkam kesen Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi doktorlar, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin ertelenmesi üzerine harekete geçti. 15 Aralık Çarşamba günü grev yapacaklarını duyuran TTB, "Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Dünkü TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi.

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.

AK Parti milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Tehdit ettiler

Gün içerisinde “Sakın geri atmayın” tehdidini savuran TTB ise, yaşanan gelişmeler üzerine grev kararı aldığını duyurdu. TTB, kararını şu ifadelerle duyurdu:

“Şimdi G(ö)REV zamanı 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır."

HEKİM-SEN ve SES de grev kararı almıştı

Daha önce de HEKİM-SEN üyesi doktorlar, 14-15-16 Aralık'ta, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi doktorlar ise 13 Aralık'ta iş bırakma kararı almıştı.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdulkadir Selvi asgari ücretin olacağı rakamı açıkladı: Kulağıma gelen rakam...
Ekonomi

Abdulkadir Selvi asgari ücretin olacağı rakamı açıkladı: Kulağıma gelen rakam...

Gazeteci Abdulkadir Selvi, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi” dedi.
Ruslardan bomba itiraf: Türkler isteseydi çoktan ele geçirmişti
Gündem

Ruslardan bomba itiraf: Türkler isteseydi çoktan ele geçirmişti

Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı bir analiz yayınlayan Rusya merkezli TopWar, "Türk TB2’ler, onları yok edecek silahları olmayan bütün ülkel..
Ahlaksızlığın bu kadarına pes… Hem toplumun ahlakını bozacaklarmış, hem de devletten fonlanacaklarmış!
Gündem

Ahlaksızlığın bu kadarına pes… Hem toplumun ahlakını bozacaklarmış, hem de devletten fonlanacaklarmış!

“Örf ve adet” konusuna ilişkin röportaj veren sözde tiyatro sanatçısı Ayşe Yıldırım, “Bir tiyatroya örf ve adete uygun oyun yapmadığı için d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay