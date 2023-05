Bu doğal karışım sizi böceklerden kurtarıyor, yok ediyor! Her yeri sardılar, pes dedirtti ise onları öldürmek basit

Hamam böceğinin görünüşü tiksindirici bir böcektir. Bazı insanlar karşılarına çıkacak diye korkarken bazıları ise düşünmesi bile ürkütücü oluyor. Bunun yanı sıra kimse evinde böyle böcekler görmek istemez.

Marketlerde satılan böcek ilaçlarını alıp sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz ama kendi ilacınızı kendiniz evde yapmaya ne dersiniz. Ayrıca bu böceklere ilaç koymazsanız evinizde sık sık hastalık dolaşıyor olacaktır.

Doğal Böcek ilacı nasıl hazırlanır?

Bu uygulamayı yapmadan önce alttaki tedbirleri alın.

Çöpünüzü her gün boşaltmalısınız. Özellikle mutfakta oluşan bal yağ gibi yapışık bölgeleri temizlemelisiniz. Bulaşıkları yemekten sonra hemen yıkayın koku olmaması için.

Evinizi en önemlisi mutfağınızı sık sık havalandırmalısınız. Evinizde nem ve su akıntısı olmamalı. Köşelerdeki ıslaklıklar lavabo altlarındaki nemli yerler böceklerin en sevdiği yerlerdir.

Evdeki Hamam Böceklerini Öldüren İlaç

Evinizden çıkmayan böceklerden kurtulmak için bu doğal karışımı hazırlayıp 4-5 gün arka arkaya kullanmalısınız. Böceklerin kaçtığını yada öldüğünü göreceksiniz.

1 tane soğan

1 çay kaşığı karbonat

Soğanı ince doğrayın. Üstüne karbonat ekleyip karıştırın. Her gün bu karışımı uygulayarak dört beş gün boyunca evin her yerine dökün. Bu yöntemi her gün yaptığınız zaman böcekleri bir daha görmeyeceksiniz.