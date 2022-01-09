Doğadan aldığımız ilhamla saçlarımızın doğal büyüme döngüsünü ve aktif büyüme aşamasını hızlandıran yöntemler ve her yerde rahatça bulabileceğiniz meyve ve yağlarla saçları hızlı uzatma yolları...

Bu doğal formüller saçları çok daha hızlı uzatıyor

Saçlarınızın bir türlü istediğiniz hızda uzamamasından şikayetçiyseniz, saçlarınızın uzadığı dönemde cansız görünüm ve kırıklara rağmen saçlarınızı kestirmek istemeyebilirsiniz. Ancak kırıklar artıkça diğer saç tellerinizi de kırmaya devam ediyor. Bu nedenle saçlar sağlıklı bir şekilde uzayamıyor. İşte bu nedenle daha az kırılan ve daha çabuk uzayan saçlar için kırık saçlarınızı temizletmeniz gerekiyor. Bir diğer yandan saç kırıkları saçların doğal parlaklığını da kaybetmesine yol açıyor.

-Saçlarınızın kırılmasını önlemek ve daha hızlı uzamasını sağlamak için öncelikle saçlarınızı yüksek ısılardan korumanız gerekiyor.

-Havluyla sertçe kurulamak yerine kendiliğinden kurumasını sağlamak veya havluya sarıp kendi kendine kurumasını beklemek iyi bir fikir olabilir.-

Yıpranmış saçlar için Hint Yağı

Saçlarda seyrelme, dökülme, saç telinde yıpranma, incelme gibi sorunlara karşı Hint yağı gibi doğal yağlar kullanarak saçlarınızın sağlıkla uzamasını bekleyebilirsiniz. Hint yağı, içinde bulunan vitamin E, protein, Omega 6 ve Omega 9 yağ asitleri sayesinde saçı dipten uca besleyerek daha sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Hint yağı saça uygulandığı zaman kan dolaşımını önemli ölçüde hızlandırdığı için saç telleri üzerinde olumlu bir etki yaratır. Bu olumlu etkinin gözlemlenebilmesi için de düzenli bir kullanım gerekir.

Hint yağı kürü nasıl yapılır?

Malzemeler

Hint yağı

1 kase

Sıcak su

Havlu

Saç bonesi

Saklama kabı

Nasıl uygulanır?

Yağ, sıcak su içine kavanozu ile birlikte ısıtılır. İsteğe göre de yağlarla saklama kabı içinde karıştırılır. Saçların sıklığına ve boyuna göre bir miktar Hint yağı ele alınır. Ardından da Hint yağı, saça kökten uca doğru uygulanır. Fakat saça abartılı miktarda Hint yağı sürülmemesi önerilir. Aksi takdirde saçı yağdan arındırmak için uzun bir süre uğraşmanız gerekebilir. Saçlar tarafından emildiğinden emin olduktan sonra omuzlara bir havlu yerleştirilir. Saçlar da bone içine toplanır. 15-20 dk kadar yağı saçta bekledikten sonra temiz ve sıcak su ile temizlenir. Şampuan ve saç kremi ile temizlenen saç havluyla hafifçe kurulanır. Bakım sürecinde olduğunuzdan saçlarınızın daha az zarar görmesi için sültfatsız şampuan kullanmanız, mümkün olduğunda doğal temizleyicilere yönelmeniz iyi olur.