Bu diyet bir haftada gözle görülür incelme sağlıyor

Kilosuyla başı dertte olmayan yoktur. Metabolizmanın yavaş çalışması, az su tüketimi ve hareketsizlik kilo vermenin önündeki en büyük engellerdir. Kısa süre içinde fit bir görünüme kavuşmak istiyorsanız; hurma-yoğurt diyeti işinize bir hayli yarayabilir.

Hurmanın faydaları nelerdir?

Kalsiyum yönünden zengin olan hurma kemik sağlığı için son derece etkilidir.

Hurma içerdiği lifler bakımından sindirim sistemi için yararlıdır.

İhtiyaç duyduğunuz enerjiye yalnızca bir adet hurmayla ulaşabilirsiniz.

Potasyum içeren hurma kalp ve damar sağlığı için önemlidir.

Hurma düzenli tüketildiğinde kolon kanserine karşı koruyucu özellik gösterir.

Yoğurdun faydaları nelerdir?

Kalsiyum deposu olan yoğurt kemik sağlığı için kıymetlidir.

Probiyotikler sayesinde yoğurt, bağırsakları düzenler.

Yoğurt kilo vermeyi hızlandırır.

Günde en az bir kase yoğurt tüketmek tatlı isteğini azaltır.

Aknelerin iyileşmesinde de düzenli yoğurt tüketimi son derece önemlidir.

Hurma-yoğurt diyeti nedir?

Bu diyet Ender Saraç'ın tavsiye ettiği bir diyettir. Doğru uygulandığında 7 günün sonunda 5 ila 7 kilo vermiş olursunuz.

Hurma-yoğurt diyeti nasıl uygulanır?

Öncelikle hurmaları tüketmeden bir gece önce suya koymanız gerekiyor. Günlük hurma limitiniz ise 21'dir.

İşte, günlük diyet programı:

Sabah: 7 adet hurma ve bir kase ligh yoğurt.

Öğle: 7 adet hurma ve bir kase ligh yoğurt.

Akşam: 7 adet hurma ve bir kase ligh yoğurt.

Bu diyette ara öğün yoktur. Hurmanın tatlı yapısı kan şekeri sorunu yaşamanızın önüne geçecektir. Her gün 3 litre su tüketip, 45 dakikalık yürüyüş yapmanız kilo vermenizi hızlandıracaktır. Ayrıca diyet sırasında 2 fincan yeşil çay da tüketebilirsiniz.

Aman dikkat!

Bu diyeti yedi günden fazla uygulamamanız sağlığınız açısından son derece önemlidir.