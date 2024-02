Bu değirmenin suyu nereden? Mansur Yavaş 750 milyonu bakın nereye gömmüş!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, yerel seçim hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Altınok, bugün Kamu-Sen’i ziyaret ederek burada açıklamalarda bulundu. Altınok, mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş’ın billboard resimlerine 750 milyon lira harcadığını ifade ederek, “bu değirmenin suyu nereden” diye sordu.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın ABB Adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarına Ankara’yı karış karış gezerek devam ediyor. AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile kol kola yürütülen programlar kapsamında Altınok, Kamu-Sen ziyaretinde bulundu. Rakibi ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’nın her yerindeki billboardlarda fotoğrafının olduğunu dile getiren Altınok, “. Sosyal medyaya trollere, fenomenlere milyonlar harcıyorlar. Ankara’nın her yerinde resmi var. Nereye baksanız onu görüyorsunuz. Peki Ankara’da baktığınız zaman hangi eserini görüyorsunuz? Hangi yaptığı hizmeti görüyorsunuz? Keşke o resimlerin yerine baktığımızda eserlerini ve hizmetlerini görseydik. Bu duvardaki her resimleri de kaç lira biliyor musunuz? En azını söylüyorum, 1 milyonla 1,5 milyon en azı. Neredeyse Ankara’da duvar kalmamış. Kalmamış da bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sadece duvarlara harcanan para 750 milyon lira sevgili Ankaralılar. Sosyal medya, troller, fenomenler, inanın bakın 5 yıla milyarlar harcandı. Bu nasıl bir paradır biliyor musunuz? Polatlı’ya gittik, Polatlı’ya 5 yıldır su gelmemiş. Çıkmış diyor ki rakibimin haberi yok, Polatlı’ya su geldi. Sonra dedi ki uyardılar, su geldi ama boruları büyük olduğu için su dolmadı daha. Dün de diyor ki “su Polatlı’ya Şubat ayında gelecek” dedi.

“5 BUÇUK MİLYARLIK GAYRİMENKUL SATMIŞTIR BUNLAR HEP RESMİ RAKAMLAR”

Değerli kardeşlerim, Ankara kadim bir başkent, Ankara milli mücadelenin merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’mız, biraz önce genel başkan yardımcımız söyledi. Ankara’mızın 5 yılı maalesef boş yıl olmuştur. Sadece şunu hatırlamıştır. 5 yıldan 5 yıla seçim gelirken Keçiören’de 5 sefer “ben Türk milliyetçisiyim” demiştir. Fakat görev yaptığı 5 yılda Türk milliyetçiliği adına, Türk dünyası adına, bir tane faaliyet yapmamıştır ve cesaret de edememiştir buna. Yani seçimden seçime “ben Türk milliyetçisiyim” diyor. Ne diyor Atatürk? “Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür” diyor. Vatanını seven çok çalışacak, ülkesini seven çok çalışacak. 5 yılda 300 milyar bütçe yönetmiştir mevcut belediye başkanı. 5,5 milyarlık gayrimenkul satmıştır. Bunlar hep resmi rakamlar. ABB’nin 3,5 milyar borcu varken şu an 20 milyar borcu var. Yani 16,5 milyar 5 yılda ABB borçlanmıştır. Peki 300 milyarlık bütçenin karşısında Ankara’da ne görüyorsunuz? Harcanan bütçenin karşılığında Ankara’da ne görüyorsunuz? Hayatımızda ne değişti? Şehrimizde ne değişti? Başkente değer katan hangi hizmet, hangi eser yapıldı? Şimdi yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yapmadıklarımız da yapamayacaklarımızın teminatıdır. Ankara’da şu an trafik, toplu ulaşım büyük bir problem halinde.

“VERECEĞİNİZ OYLAR SADECE 5 YILLIK DEĞİLDİR”

Ankara’nın bir 5 yılının daha heba edilmemesi gerektiğini ifade eden Altınok, “5 yılda 58 km metro yapacağım sözü var, 5 santim metro yok. Cumhuriyetimizin 100. Yılına dair yapılan bir tane eser yoktur. Konser vardır ama bir tane eser yoktur. Türklerin yüzyılına giriyoruz. Daha güçlenen bir Türk dünyası var. Ankara’nın da kale gibi duran bir Türkiye Cumhuriyeti var. 31 Mart’ta diyoruz ki Ankara’da ışıkları yakalım, Ankara’da eser ve hizmet dönemini başlatalım. Vereceğiniz oylar sadece 5 yıllık değildir. Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, belediye başkanları şehrin geleceğini planlar. 5 yılı yönetmez. Belediye başkanları geleceği de yönetir. Ankara’mızın bir 5 yılı daha heba olmasın. Bu şehirde bizler yaşıyoruz, çocuklarımız yaşıyor, torunlarımız yaşayacak. Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında başkentimizi hak ettiği yere layık olduğu hizmetlerle hep beraber donatmaya hazırız. Herkesin mutlu olduğu çocuk dostu şehirler, genç dostu şehirler olmalı. Dünya başkentleri arasında yaşanılabilir yerler diye bir liste vardır. Bu listede Ankara yoktur. Bu ayıptır. Bütçe var, bugünkü bütçemiz 100 milyar lira belediye bütçesi. Ankara’ya geçen yıl 100 bin araç girdi. Diyor ki “ben yol yapmadım yardım yaptım, kavşak yapmadım yardım yaptım” böyle bir şey yok. Yapılan yardımlar bütçenin yüzde 4’ü. Daha önceki dönemde ABB’nin bütçesinin yüzde 8’i desteğe gitmiş. Yani yardımlar yarı yarıya düşmüş. Ama kamuoyunda ne var, “çok yardım yapıyor” inanın daha az yardım yapıyor ama sosyal medyaya milyonlar harcıyorlar” ifadelerini kullandı.

“NE KORUMAM VAR NE ARKADA KONVOYUM NE DE ÇAKARLI ARAÇ”

Sosyal medyada kendisine yönelik “çakarlı araçla konvoyla geziyor” şeklindeki paylaşımları eleştiren Altınok, “Altınok. Efendim diyor ki çakar araba. Yine Polat. Ya biz çakar araba kullanmadık ki. Aday olduk. Adaylığımız açıklandı. Kendi arabama bindim. Yani ne korumam var, ne arkadan konvoyum var. Bir kere benim, yani bu Altınok’un tabiatına aykırıdır ben sokakta olan bir adamım, yalnız gezen bir adamım. Yani cumartesi, pazar. Bu 5 yılda yurt dışı gezim yoktur. 20 yıl görev yapıyorum, otobüs param yoktur, uçak param yoktur, seyahat param yoktur. Aldığım bir kuruş harç yoktur. Hanımım dair çoluğum çocuğum makam arabasına dinlememiştir. Bakınız makam arabasına. Yani saltanat. Asla. Enaniyet asla israf asla milletin devletin parası asla bana çok getirdiler. Başkanım işte sosyal medyada odur budur tur oldur fenomendir. Ya dedim ki bu milletin parası bu halkın parası ben parayı harcayamam. Yani kendi reklamım için. Ve bu paraların günahtır, vebaldir. Ama ne günaha bakan var, ne vebale bakan var. Benim reklamım olsun. Efendim bir taraftan da çamur tabii. Efendim diyor ki Çakar arabalarıyla. Gösteriyor orada. Arkada bir orduyla. Yine haber efendim diyor ki, Çakar haberimizden sonra araçlardan çakarlar kalktı. Yav Çakar yoktu ki kalsın” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO