Bu defa ABD’den Avrupa’ya gözdağı Askeri destek için 6 aylık test

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin konuşlanmasını ve üslenmesini inceleyecek 6 aylık bir "Savunma Bakanlığı Değerlendirmesi" başlattıklarını belirterek, "Bu bazı ülkelerin başarısız olacağı, bazılarının ise başarıyla geçeceği bir değerlendirme olacaktır. Nihai amaç hem ABD'nin kuvvet konuşlanmasını iyileştirmek hem de NATO 3.0'ı güçlendirmektir." açıklamasını yaptı.

Hegseth, aynı zamanda bundan sonra ABD'nin NATO'ya yaptığı yıllık mali katkıların diğer ülkelerin savunma harcaması hedeflerini karşılamasına bağlı olacağına değinerek, "Diğer müttefikler gerekli harcamaları yapmazsa bizim katkımız da azalacaktır." uyarısında bulundu.

RUTTE TRUMP’A REST ÇEKMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile olan görüşmesinde ABD'nin Avrupa'daki katkılarını azaltma kararını "hemen" uygulayacağını Avrupalı müttefiklerin oluşacak boşluğu telafi etmeye başladığını vurgulayarak, "Bunun bir kısmı zaten yapıldı, bir kısmı da devam ediyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz." Açıklaması yapmıştı.

Rutte, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulunarak "Dün bunun hemen olup olmayacağıyla ilgili soru gündeme geldi. Bu hemen (olacak) ama bunu söylemekte biraz tereddüt etmemin sebebi, bunun bir planlama aracı olması. Peki gerçekte savaş çıkarsa ne olurdu? Beşinci madde durumunun ortaya çıkacağını varsayalım, o zaman ABD de dahil tüm müttefikler, savaşı sürdürebilmemiz için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Dolayısıyla, bir planlama aracı olarak, ABD'nin katkısını azalttığını, hala önemli olsa da geçmişe göre biraz daha düşük olduğunu göz önünde bulundurmalıyız." Rutte, Avrupalı müttefiklerin oluşacak boşluğu telafi etmeye başladığını vurgulayarak, "Bunun bir kısmı zaten yapıldı, bir kısmı da devam ediyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.