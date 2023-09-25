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Bu dava her yönüyle tekrar görülmek zorunda!

Yeniakit Publisher
2023-09-25 14:37:00 - 2023-09-25 14:38:53

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iddiaları üzerinden tüm laikçiler aylardır Müslümanları hedef alırken, FETÖ'cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun çocukları telkin ederek ailelerine düşman ettiği ortaya çıktı. FETÖ'cü doktorun rezilliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte, tüm aklı selim vatandaşlar, başından itibaren tutarsızlıklarla dolu Yusuf Ziya Gümüşel davasının yeniden görülmesi çağrısı yapıyor.

 yeniakit.com.tr 

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği yönündeki iddialar, İslam karşıtı BirGün paçavrası tarafından aylar önce kamuoyuna servis edildi. Müslümanlara yönelik bir linç kampanyasına dönüşen haber, günlerce manşetlerden indirilmedi. Mahkeme, apar topar Yusuf Ziya Gümüşel'i hapse attı. Ayrıca Gümüşel'in kızının kullandığı ilaçların araştırılması ve kızı kontrol eden doktorun kim olduğunun belirlenmesi yönündeki talepler geri çevrildi.

Bu kuşkuya neden olayların ardından, geçtiğimiz hafta FETÖ'cü bir doktorun rezaleti gündemi sarstı. FETÖ'cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun, açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu 40 çocuğun ailesine tehdit ve şantaj yaptığı öğrenildi. Ayrıca 17 yaşındaki bir kızı hipnozla babasını öldürmeye ikna ettiği belirlendi.

FETÖ'cü Zoroğlu tutuklanırken, gözler tekrar Yusuf Ziya Gümüşel ve kızı H.K.G. davasına çevrildi. Tüm aklı selim çevreler, söz konusu davanın yeniden görülmesi, kızı kontrol eden doktorun ortaya çıkarılması ve hangi ilaçların kullanıldığının belirlenmesi yönünde çağrılarını dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta Akit'in gündeme getirdiği çağrıyı, bugün Yeni Şafak gazetesi de manşetine taşıdı. Yeni Şafak, davanın yeniden görülmesi ve karanlık tarafların aydınlatılması çağrısı yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Şafak'ın manşeti de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu ve Alan'ın yorumları videoda...

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