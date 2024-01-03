Bu Danıştay savcısını ibret olsun diye kapının önüne koyun! Yeni bir depremin olmayacağına garantin var mı savcı efendi?

Danıştay Başsavcılığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 Nisan 2023’te riskli alan ilan edilen Hatay Antakya kent merkeziyle ilgili açılan davada söz konusu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirdi. Başsavcılık, Antakya kent merkezinde 9 binden fazla mülk sahibiyle birlikte 363 tescilli yapıyı ilgilendiren kararın iptalini istedi.

Başsavcılık kararına gerekçe olarak, kararın dayanağı düzenlemenin, depremden önce alınmak üzere verilen bir yetki olduğunu öne sürdü. Savcı, "deprem risklerini önlemek için tedbirlerin, depremden önce hayata geçirilmesi gerektiğini" iddia etti.

Davacılar arasında yer alan Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Ecevit Alkan, başsavcılığın itiraz gerekçesine katıldıklarını belirterek kararın iptalini istedi.

İbret olsun diye alın bu başsavcıyı görevden!

Elinde bir daha deprem olmayacağına dair garantisi varmış gibi, sanki deprem olmuş bitmiş, bir daha 150-200 yıl deprem olmazmış gibi bir rahatlıkla gerekçe gösteren Danıştay Başsavcısı, kararın iptalinin gerekliliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

'Bir yapının riskli yapı ya da bulunduğu yerin riskli alan olduğunun belirlenmesi halinde’ ifadesi 6306 sayılı yasada geçiyor. Öte yandan yine kanun gerekçesinden anlaşıldığı üzere bir alanın deprem bölgesi olması da riskli alan belirlemesi için yeterli değildir. Aksi halde yüzde 90’ı bir, iki ve üçüncü derece deprem bölgesi olan ülkemizde 6306 sayılı kanun hükümleri uygulanmaksızın yapılaşmaya gidilmesi mümkün değildir. Açıklama 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan belirlemesi için bir gerekçe oluşturmaz. Bu nedenle Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan riski alanın iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

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