  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı
Dünya

Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı DSG, Suriye Milli Ordusu tarafından Ayn İsa bölgesinde yapılan operasyonda, kendilerine bağlı 5 teröristin öldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:39:00 - 2020-12-30 10:41:09
Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı

Suriye Milli Ordusu (SMO) Ayn İsa’ya yuvalanan teröristleri geri püskürtmek için harekat hazırlıkları yapıyordu. Aynı zamanda bölgeden çatışma haberleri de geliyordu. Bölgeden gelen son bilgilere göre, teröristler ciddi kayıplar vererek Ayn İsa’da da hezimeti yaşıyor.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) son operasyonda kendilerine bağlı 5 teröristin öldüğünü açıkladı.

DSG Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 27 Aralık günü Ayn İsa’ya bağlı Mişêrfa ve Cehbel köylerinde çatışma yaşandığı aktarıldı.

Türkiye’ye ‘işgalci’ ve SMO’ya ‘çete’ gibi rezil ifadelerin yer aldığı açıklamada, “4 Demokratik El Şimal Tugay (Lîwa El-Şimal El-Demokrat) ve toplamda 5 yoldaşımız şehit düştü. Şehitlerimizin ailelerine ve halkımıza baş sağlığı diliyoruz. Topraklarımızı savunacağımızın sözünü yineliyoruz.” denildi.

Putin'e açık tehdit! "Anlaşmaya uyulmazsa..."" target="_blank">
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit!
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit! "Anlaşmaya uyulmazsa..."

Dünya

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit! "Anlaşmaya uyulmazsa..."

Suriye Milli Ordusu takviye asker gönderdi! Harekat an meselesi
Suriye Milli Ordusu takviye asker gönderdi! Harekat an meselesi

Gündem

Suriye Milli Ordusu takviye asker gönderdi! Harekat an meselesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

memleketim

ulan işgalci terörist ypkk lılara bakın suriyelilerin ordusuna türkiye ye işgalci diyor yersen o suriye ordusu irancı mezhepçi diktatör esede [chp diktatör olduğunu kabul etmiyor ülkenin yarısı sınırdışı edilmiş binler ölmüş mısırda sisi de diktatör ama onuda chp kabul etmiyor çok komik dimi ama erdoğana diktatör diyor bu ülkeyi işgal etmeye çalışan chp ve hdp] karşı direnen halkı koruyan gerçek suriyelilerin ordusu.ulan ypkk peki oraları niye işgalci abd ye peşkeş çekmeye çalışıyorsunuz
  • Yanıtla

HIRSIZ KİRALIK KATİLLER...AYN el ARAB'în adını Ayn el Kobani yapmaya kalkan alçaklar sürüsü...kimin toprağını kime karşı ...

ne amerikası, ne rusu, ne siyonist israili ve siyonis-haçlı kukla diğerlerini tanımayız....VATAN VE EZAN MEVZUBAHİSSE KELLE BİR YANDA GÖVDE BİR YANDA, KIRAN KIRANA HESAPSIZ SAVAŞIRIZ!!!!!!!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu
Dünya

Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu

Dağlık Karabağ'ı kaybeden Ermenistan kirli emelleri bir bir ortaya çıkıyor. İşgalden kurtarılan Terter'de ele geçirilen bir haritada skandal..
Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile otomobil üretimi, sanayi ve metalürji alanındaki işbirliğini artırmak istediğin..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay