Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı

Suriye Milli Ordusu (SMO) Ayn İsa’ya yuvalanan teröristleri geri püskürtmek için harekat hazırlıkları yapıyordu. Aynı zamanda bölgeden çatışma haberleri de geliyordu. Bölgeden gelen son bilgilere göre, teröristler ciddi kayıplar vererek Ayn İsa’da da hezimeti yaşıyor.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) son operasyonda kendilerine bağlı 5 teröristin öldüğünü açıkladı.

DSG Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 27 Aralık günü Ayn İsa’ya bağlı Mişêrfa ve Cehbel köylerinde çatışma yaşandığı aktarıldı.

Türkiye’ye ‘işgalci’ ve SMO’ya ‘çete’ gibi rezil ifadelerin yer aldığı açıklamada, “4 Demokratik El Şimal Tugay (Lîwa El-Şimal El-Demokrat) ve toplamda 5 yoldaşımız şehit düştü. Şehitlerimizin ailelerine ve halkımıza baş sağlığı diliyoruz. Topraklarımızı savunacağımızın sözünü yineliyoruz.” denildi.