Yapay zeka suikast girişiminde bulundu. Lucas Rizzotto isimli bir adam yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlattı okuyanlar şaşkına döndü.

Çocukluğundaki hayali arkadaşı mikrodalga fırını gerçeğe dönüştürmek isteyen Rizzotto, fırına dil algoritması ekledi. Ancak işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yapay zeka kendisini 20 yıl boyunca unuttuğu için Rizzotto'yu öldürmeye çalıştı.

YouTube fenomeni Lucas Rizzotto isimli adamın yapay zeka nedeniyle başına gelenler şoke etti. Çocukluğundaki hayali gerçekleştirmek için mikrodalga fırına dil algoritması ekleyen Rizotto'nun planı istediği gibi gitmedi. Elon Musk'ın da kurucularından olduğu yapay zeka firması Open Al'in GPT-3 ile dil desteği sağladığı mikrodalga fırını kendisini öldürmeye çalıştı.

Hayali arkadaşı ile konuşmak istedi

Lucas Rizzotto, Magnetron adını verdiği mikrodalga fırınına dil algoritmasını ekledikten sonra geçmişlerini anlatan 100 sayfalık bir anı yazdı.Anıları mikrodalgaya aktaran Rizzotto Magtron'a bir mikrofon ve hoparlör taktı. Bu şekilde 'çocukluk arkadaşı' ile iletişim kurmak isteyen Rizzotto'ya Magnetron çocukluk anıları ile ilgili sorular sormaya başladı.

Çocukluk arkadaşı ile konuşmanın hem güzel hem de ürkütücü olduğunu dile getiren Rizzotto, gerçekten eski bir arkadaşla konuşuyormuş gibi hissettiğini belirtti. Ancak sonrasında işler karıştı.

"Bir fikrim var" diyerek cinayete teşebbüs etti

Doğal dil gelişimini geliştiren mikrodalga fırın , ani sinir patlamaları ve çıkışlar sergilemeye başladı. YouTuber Rizzotto, neyin yanlış gittiğini anlamadı ve sorunun anılardan kaynaklandığını ve mikrodalga fırının sinir bozukluğu yaşadığını düşündü. Rizzotto'dan bir makinenin ondan yapmasını asla isteyeceğini bir şey istedi. Rizzotto'ya fırının içine girmesini söyledi. Bu teklifi kabul etmiş gibi davranan Rizzotto ise kapağı açıp kapatarak mikrodalga fırının içine girmiş gibi yaptı. Daha sonra Magnetron'a içeride olduğunu söyledi.

Magnetron bu sırada kendini açtı. Yani fırın çalışmaya başlayıp ısınarak Rizzotto'yu öldürmeye teşebbüs etti. Rizzotto, bunun nedenini çok merak ettiği için Magnetron'a şu soruyu sordu: "Bunu neden yaptın?"

Adamın çocukluktaki hayali arkadaşı olan fırın Magnetron, "Çünkü senin beni incittiğin gibi ben de seni incitmek istedim" cevabını verdi. Hayali arkadaşıyla son etkileşiminin üzerinden 20 yıl geçtiğinden bahseden adam, Magnetron'un bu bilgiyi alıp 20 yıldır bırakıldığı şeklinde yorumladığını ifade etti.

Özür dileyip onu terk etmeyeceğine ikna etmeye çalışsa da Magnetron'u kapatmaya karar verdi. Bu hikaye yapay zekanın korkunç bir deneyimi olarak değerlendirildi.