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Dünya Bu da oldu! Uyurken yastığına göktaşı düştü
Dünya

Bu da oldu! Uyurken yastığına göktaşı düştü

Kanada'da bir evin çatısına isabet eden göktaşı, yatak odasında uyuyan kadının yastığına düştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 11:39:00 -
Bu da oldu! Uyurken yastığına göktaşı düştü

Kanada'nın British Columbia eyaletinde Ruth Hamilton isimli bir kadın, çatıya isabet ettikten sonra yastığının üzerine düşen bir göktaşıyla uyandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre Hamilton, yaptığı açıklamada patlama sesini ilk duyduğu anda silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradığını sandığını belirtti.
Hamilton, "Hadise yaşandığında titriyordum ve korkmuştum, birinin atladığını ya da silah falan olduğunu sandım. Gökyüzünden düşmüş olabileceğini fark ettiğimizde rahatlama hissettik" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte olayın yaşandığı gün, kent sakinlerinin Louise Gölü üzerinde kayan bir yıldız gördüğü bildirildi.
Yastığa düşen göktaşının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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