  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu da oldu: Ayet paylaşan okul müdürüne MEB'den "kes sesini" soruşturması!
Gündem

Bu da oldu: Ayet paylaşan okul müdürüne MEB'den "kes sesini" soruşturması!

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit'in sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim ayeti paylaşmasına, AK Parti hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan soruşturma açıldı!..

Yeniakit Publisher
2022-12-11 12:22:00 -
Bu da oldu: Ayet paylaşan okul müdürüne MEB'den "kes sesini" soruşturması!

Yusuf Ziya Gümüşel'in laikçiler tarafından kurgulanan olaylar üzerinden hedef gösterilip kızı hakkında ortaya atılan dedikodular üzerinde sosyal medya ayağa kalktı.

Haberleri Türkiye'ye yayan medya organı, FETÖ ve PKK'ya verdiği desteklerle bilinen BirGün paçavrası olduğu için herkes haberlerin etraflıca soruşturulması gerektiğini, habere doğrudan inanılmamasını savundu.

Bunlardan biri de İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit oldu. Koçyiğit, Hucurat suresinde Yüce Allah'ın (azze ve celle) Müslümanlara bir uyarı olarak gönderdiği ayet-i celilesini paylaşarak şunları yazdı:

Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberi doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!

Paylaşımın üstüne laikçiler her zamanki gibi kudurdu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan soruşturma!..

Milli Eğitim Bakanlığı konuya dair ağızları açık bırakana bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul’da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gül

Vay be !adım , adım cahapelilesiyoruz. Onlarda hidayete eriyor.

Süleyman

Hah işte Akit medya sizin desteklediğiniz ak parti iktidarı tamda bu Devam edin desteklemeye
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23