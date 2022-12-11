Bu da oldu: Ayet paylaşan okul müdürüne MEB'den "kes sesini" soruşturması!

Yusuf Ziya Gümüşel'in laikçiler tarafından kurgulanan olaylar üzerinden hedef gösterilip kızı hakkında ortaya atılan dedikodular üzerinde sosyal medya ayağa kalktı.

Haberleri Türkiye'ye yayan medya organı, FETÖ ve PKK'ya verdiği desteklerle bilinen BirGün paçavrası olduğu için herkes haberlerin etraflıca soruşturulması gerektiğini, habere doğrudan inanılmamasını savundu.

Bunlardan biri de İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit oldu. Koçyiğit, Hucurat suresinde Yüce Allah'ın (azze ve celle) Müslümanlara bir uyarı olarak gönderdiği ayet-i celilesini paylaşarak şunları yazdı:

“Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberi doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!”

Paylaşımın üstüne laikçiler her zamanki gibi kudurdu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan soruşturma!..

Milli Eğitim Bakanlığı konuya dair ağızları açık bırakana bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul’da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır.” denildi.