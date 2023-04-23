Bu da oldu! Akciğer naklini robotlar gerçekleştirdi

İspanya'daki bir hastane, küçük bir kesiden, ilk tamamen robotik akciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi.

Barselona'daki Vall d'Hebron Hastanesi Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Servisi başkanı Albert Jauregui, Pazartesi günü bir basın toplantısında öncü tekniğin ayrıntılarını paylaştı.

Akciğer nakillerinin "agresif" cerrahiler olduğunu, çünkü organlara ulaşmak için göğsün büyük bir bölümünde bir kesik yapılarak kaburgaların kırılmasını gerektirdiğini vurgulayarak, yeni teknikleri sayesinde organı "sternumun altındaki küçük bir kesikten kırık kaburga olmadan" değiştirebildiklerini belirtti.

Jauregui, operasyonun Şubat ayının sonunda gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 5 saat sürdüğünü söyledi.

Benzer bir cerrahinin şimdiye kadar yalnızca New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini, ancak robotik cerrahinin orada sadece kısmen kullanıldığını ekledi.

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65 yaşındaki hastası Xavier ise ameliyat sonrası dönemde "ağrı seviyesinin sıfır olduğu" için sonucundan "çok memnun" olduğunu söyledi.