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Gündem Bu da nereden çıktı şimdi! Hollanda’dan Türkiye’ye küstah tehdit ‘Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmazsa…’
Gündem

Bu da nereden çıktı şimdi! Hollanda’dan Türkiye’ye küstah tehdit ‘Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmazsa…’

Yeniakit Publisher
2024-04-18 13:32:00 -
Bu da nereden çıktı şimdi! Hollanda’dan Türkiye’ye küstah tehdit ‘Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmazsa…’

Hollanda Parlamentosu, AB'nin Türkiye'yle Gümrük Birliği Anlaşması'nda güncelleme yapmasını, Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki AİHM kararlarının uygulanması şartına bağlayan tasarıyı kabul etti.

Hollanda Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşmasının modernizasyonunun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönündeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması şartına bağlanmasına yönelik kararı kabul etti.

 

Eski AB Türkiye Raportörü olan Hollandalı vekil Kati Piri ile Hollanda Parlamentosu'nun ilk Süryani vekili İsa Kahraman'ın ortak önergesinde, Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Hollanda'nın Türkiye'yle Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunun AB'de görüşülmesini bloke etmesi çağrısı yer almıştı.

Piri, X hesabından yaptığı paylaşımda, önergesinin kabul edildiğini söyledi:

 
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"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan, Türkiye ile gümrük birliği modernizasyonu mümkün değil. Hollanda Parlamentosu, İsa Kahraman ile beraber verdiğimiz önergeyi AB Konseyi öncesinde kabul etti."

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